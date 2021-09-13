На торгах 10 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Индекс S&P 500 упал на 0,77%, до 4458 пунктов. Dow Jones скорректировался на 0,78%, а Nasdaq опустился на 0,87%. Минимальную динамику падения показали секторы энергетики (-0,04%) и материалов (-0,05%). Аутсайдерами оказались коммунальные компании (-1,38%) и сектор недвижимости (-1,23%).

· Акции розничной сети Kroger (KR: —7,5%) скорректировались на фоне ожиданий того, что продажи в годовом выражении недотянут до показателей прошлого периода.

· Котировки авиаперевозчика American Airlines (AAL: —6,2%) консолидировались после резкого прироста днем ранее, а также на фоне опасений по поводу распространения штамма «дельта».

· Фитнес-компания Peloton (PTON: +6,8%) представила на своем сайте новую линию фирменной одежды, что было позитивно воспринято инвесторами.

Демократы в Палате представителей намерены внести ряд предложений по повышению налогов. За счет этих поступлений планируется финансировать новый пакет стимулирующих мер объемом $3,5 трлн, проходящий через Конгресс. Предполагается повышение ставки корпоративного налога до 26,5% с текущих 21%, а также введение 3-процентного дополнительного налога для физических лиц, доходы которых превышают $5 млн в год. Кроме того, планируется поднять минимальную налоговую ставку на доходы иностранных компаний с 10,5% до 16,5%. Другими драйверами привлечения средств могут стать предложенные меры по повышению верхней планки налога на прирост капитала с 23,8% до 28,8% (что, впрочем, существенно ниже рекомендованных Байденом 39,6%), а также новые налоги на криптовалюты и табак.

Давление на цепочки поставок продолжает нарастать ввиду перегруженности портов. В частности, в портах Лос-Анджелеса простаивают 55 судов, что является новым рекордным показателем по сравнению с 40 судами двумя неделями ранее. Стоимость доставки 40-футового контейнера из Шанхая в Лос-Анджелес на прошлой неделе достигла $11 569, что почти в восемь раз выше, чем до пандемии.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 1,50%, китайский CSI 300 потерял 0,44%, японский Nikkei 225 прибавил 0,22%. EuroStoxx 50 растет на 0,66%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис выросла до 1,35%. Цена на фьючерс Brent удерживается выше $73 за баррель. Золото поднимается до $1790 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4450–4500 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 62 пунктов, отражая небольшое восстановление после пятничной коррекции рынка.

Хотя в пятницу S&P 500 пробил вниз психологически значимую отметку в 4500 пунктов, он по-прежнему находится в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает отметки в 4600 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370–4400 пунктов.

13 сентября результаты за третий квартал представит второй по величине поступлений разработчик ПО в мире — компания Oracle (ORCL). Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам отчетного периода выручка эмитента вырастет на 4,2%, до $9,75 млрд, а non-GAAP EPS — на 4,3%, до $0,97. Oracle является одним из ключевых бенефициаров восстановления ИТ-бюджетов, так как значительная часть выручки этой компании приходится на решения оn-premise, которые в 2021-м вновь стали демонстрировать позитивную динамику после резкого сокращения в прошлом году, когда их потеснили облачные продукты. Еще одним важным фактором поддержки для бизнеса ИТ-гиганта выступает его очень сильная продуктовая линейка в части SaaS-решений.

Мы полагаем, что наибольший интерес инвесторов вызовут результаты облачного OCI-сегмента (IaaS), который демонстрировал сильную динамику в прошлом квартале, а также данные по продажам прикладных SaaS-продуктов (информация по этому направлению была впервые раскрыта во втором квартале). Среди возможных факторов давления на котировки Oracle мы отмечаем слабую динамику маржинальности: показатель снизился в прошлом квартале ввиду роста R&D-расходов.