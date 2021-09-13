Индексы США находились в "красной зоне" на прошлой неделе. Позитивный эффект позапрошлой недели после выступления Джерома Пауэлла, который заявил о планируемом сокращении программы выкупа активов уже в этом году, сошел на нет. S&P 500 упал на 1,7%, NASDAQ – на 1,4% на прошлой неделе. Бумаги банковского сектора показывали динамику незначительно лучше рынка (S&P 500 Financials —1,3%).

Стало известно, что ЕЦБ также сократит объем "экстренного QE". По данным регулятора экономическая ситуация позволяет начать снижение объемов выкупа активов. Также представители ЕЦБ заявили о том, что полное сворачивание "ковидных" мер поддержки завершится в следующем году, как и планировалось ранее. Речь идет о программе стимулирования объемом €1,85 трлн, которая была принята в разгар пандемии в 2020г.

А вот позитивную динамику цен на нефть поддержали данные по запасам нефтепродуктов. По данным МЭА запасы нефти и нефтепродуктов в США упали на 10 млн баррелей, запасы бензина снизились на 7 млн баррелей, а дизельного топлива – на 3 млн баррелей.

В свою очередь, цены на палладий падали на фоне снижения объемов производства автоиндустрии. С максимумов 2021г. котировки упали почти на треть. Помимо негативной динамики производства автомобилей спросу на палладий "мешает" обострившаяся конкуренция с более дешевой платиной (металл стоит более чем в 2 раза ниже палладия).

На прошлой неделе ситуация с COVID-19 в мире все еще была далеко от идеала. Среднее количество случаев заражения в мире находилось у отметки в 500 тыс. новых случаев в день.

Смертность была вблизи 7 тыс. случаев в день. Напряженной остается ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Израиле и Великобритании.

В частности, в Великобритании число ежедневных случаев превысило отметку в 30 тыс. Возможной причиной для этого могло послужить начало занятий в школах. В США ситуация с новыми случаями продолжила стабилизироваться, однако стоит отметить рост смертности.

Доходности UST выросли из-за уменьшения COVID- рисков. Доходность 10-летних трежерис увеличилась на 2бп до 1,33% на фоне устойчивого уменьшения заболеваемости и госпитализаций covid-19 в США, чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $114 млрд не смогут оказать существенное влияние на доходности.

Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB за неделю не изменилась и осталась на уровне 2,22%, спрэд сузился до уровня 0,88%.

Дисконт евробондов китайского девелопера Evergrande (CCC/Caa1/CCC+) к локальным облигациям снизился. Еврооблигации торгуются по 30-35% от номинала с доходностью 52-360%, рыночные локальные облигации 30-46% от номинала, нерыночные локальные остались на уровне 100% от номинала.

Таким образом, текущий дисконт евробондов к рыночным выпускам локальных облигаций составляет 0-16% от номинала, против 30%+ от номинала в середине августа. Аналитики связывают это с тем, что рынок евробондов является важным источником финансирования для китайских девелоперов, поэтому намного менее благоприятные условия реструктуризации для иностранных инвесторов могут ухудшить инвестклимат и увеличить общий уровень долларовых доходностей для китайских эмитентов. Чистый долг Evergrande $75 млрд.

Сектор финансовых технологий отмечен высокой M&A-активностью. PayPal покупает японскую Paidy за ($2,7 млрд), что позволит PayPal выйти в новый сегмент и расширить географическое присутствие; Mastercard поглощает CipherTrace, которая специализируется на безопасности и мониторинге незаконной деятельности при использовании цифровых активов.

Сделка позволит Mastercard диверсифицировать набор инструментов, позволяющих клиентам управлять цифровыми активами.

На этой неделе будут опубликованы данные по безработице в Великобритании, статистика по промышленному производству в двух крупнейших (по размеру экономики) странах мира, а также данные по инфляции в США.

Кроме того, в США будет обсуждаться повышение налоговой ставки с текущих 21% до 26,5-28%. Члены демократической партии настаивают на нижней границе данного диапазона, в то время как американский президент рассматривает возможность повышения до 28%.

Также инвесторы будут следить за компанией Stripe — одним из самых дорогих непубличных финтех игроков, который начинает вести переговоры с инвестбанками по поводу возможности организации IPO в следующем году. Интересны более конкретные сроки и предварительная оценка.