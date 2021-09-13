В начале недели российский рынок торгуется в зеленой зоне благодаря позитивному внешнему фону. Индекс МосБиржи в ходе торгов в понедельник закрепился выше 4000. Долларовый индикатор РТС торгуется лучше рублевого бенчмарка и прибавляет около 1,2% в первой половине торговой сессии на фоне укрепления рубля. Завтра ожидаемый диапазон по рублевому бенчмарку МосБиржи составляет 4000-4050 пунктов, по долларовому индексу РТС 1710 — 1760 пунктов.

На европейских площадках преобладает оптимизм. Основные европейские индексы торгуются в зеленой зоне. В Азии фондовые площадки также в плюсе. На американском рынке разнонаправленная динамика.

Завтра будут опубликованы данные по инфляции в США за август.

Фактические данные станут важным сигналом для решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Консенсус-прогноз предполагает снижение инфляции до 5,3% годовых с 5,4% месяцем ранее. Если же инфляция продолжит рост, то стоит ожидать нервозности на рыках, так как это выступит стимулом к более скорому сворачиванию монетарных стимулов.

Таким образом, глобально, в приоритете у инвесторов по-прежнему грядущее заседание ФРС и риски, связанные с регулированием китайского рынка.

Стоит отметить, ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году, что поспособствовало преодолению нефтяными котировками порога в $73 за баррель.

Российская валюта сегодня укрепляется на 0,5% на фоне растущей нефти. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB составляет 72,5-73,5 рублей за доллар.