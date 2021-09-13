Индекс МосБиржи (+1,0%) по закрытию торговой сессии обновил исторический максимум, ведомый спросом в нефтегазовом секторе, в свою очередь, поддержанном ценами на нефть Brent, вернувшиеся к уровням начала августа.

Так, ключевой вклад в рост индекса внесли акции НОВАТЭКа (+3,5%) и Газпрома (+1,6%), продолжившие обновлять ценовые пики при поддержке раллирующих цен на газ в Европе. Заметно прибавили бумаги Роснефти (+2,6%), ЛУКОЙЛа (+1,7%), а также Газпром нефти (+2,1%) и Татнефти (+2,0%).

Также в лидерах роста оказались акции сталелитейщиков: Северсталь (+1,2%) и НЛМК (+1,7%) пытались восстановиться после дивидендной просадки, Мечел (+2,0%) вновь тяготел к обновлению пиков года. В химпроме вернулись к повышению, ФосАгро (+1,7%) и АКРОН (+1,2%). Отметим обновление максимумов акциями АЛРОСА (+0,6%) и РУСАЛа (+1,1%), — последние подросли, хотя и растеряли большую часть внутридневных приобретений на фоне отката цен на алюминий от отметки в 3 000 долл./т, — 13-летнего максимума. Ожил спрос на "фишки" потребсектора (Детский Мир: +2,9%; Магнит: +2,1%), а также MAIL.RU (+3,4%).

Аутсайдерами торгов стали бумаги золотодобытчиков (Полюс: —1,4%; Petropavlovsk: —3,0%) из-за сохранения слабости рынков драгметаллов, МосБиржи (-1,0%), а также продолжающие находиться под давлением фиксации прибыли акции Мосэнерго (-1,1%).

Мы умеренно позитивно смотрим на индекс МосБиржи. Сохранение импульса к росту нефтяных котировок и спрос на акции "нефтянки", по нашему мнению, смогут продвинуть индикатор к отметке в 4050 пунктов уже завтра.