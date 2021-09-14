Ураганы поддерживают цены на Brent
Цены на нефть Brent продолжают подрастать при поддержке новостей об угрозе формирования нового урагана, а также на фоне умеренно позитивного прогноза ОПЕК.
Так, Мексиканский залив США рискует снова попасть под остановку добычи: тропический шторм Николас движется в сторону Техаса и Луизианы и по прогнозам метеорологов может стать полноценным ураганом.
С учетом того, что добывающие мощности и НПЗ еще не восстановились после Иды, новая угроза означает еще более длительный период работы с пониженной загрузкой и падение добычи нефти. Что касается отчета ОПЕК, то он вышел в целом неплохим: на этот год прогноз по спросу сохранен, а на следующий — увеличен — ожидается рост на 4,15 млн барр./день, до 100,8 млн барр./день. Однако ОПЕК традиционно более позитивно смотрим на рынок нефти.
Сегодня в фокусе отчет МЭА, и мы ждем напротив — более скептических прогнозов. Также сегодня выйдет статистика по запасам от API, которая продолжит отражать последствия урагана Ида. Факторы поддержки для нефти в виде ураганов мы по-прежнему считаем краткосрочными и полагаем, что отчет МЭА позволит котировкам вернуться ниже — в зону 71-73 долл./барр. В противном случае, на смену оптимизма относительно ураганов могут прийти опасения сворачивания программы стимулов ФРС уже в этом году: ждем, что эта информация будет раскрыта на заседании 22 сентября.
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