Рубль обновил месячные рекорды
Рубль смог заметно окрепнуть в понедельник при поддержке растущих нефтяных котировок.
Доллар приблизился к нашей нижней целевой границе 72,5-74,5 руб., уйдя на минимумы с конца июня на фоне уверенно растущих котировок на нефть марки Brent, поддержавших спрос на валюты и других сырьевых стран. В целом, определенную поддержку российской валюте оказало и повышение глобального аппетита к риску, выразившееся в позитивном завершении торгов в Европе и США.
По состоянию на утро вторника мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно повышательную динамику, за исключением рынка КНР, плюсуют и фьючерсы на индексы США. Нефтяные котировки продолжают повышаться, обновляя максимумы с начала августа, пытаясь преодолеть отметку 74 долл./барр. и формируя позитивный внешний фон для рубля. Сегодня, по нашему мнению, ход торгов на валютных рынках по завершении дня определит статистика по потребительской инфляции в США.
На вторник мы ждем, что доллар попытается уйти ниже отметку 72,5 руб. при условии стабильной нефти. Пока расцениваем эти попытки как локальные, — склонны ждать к концу недели возврата американской валюты в наш целевой диапазон 72,5-74,5 руб.
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