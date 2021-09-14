После небольшой паузы подъем российского рынка акций возобновился. В понедельник индекс МосБиржи поступательно рос в течение всей торговой сессии. На вечерних торгах котировки достигли 4050 п., обновив таким образом исторические максимумы. Долларовый РТС прибавил 1,5% и выглядел заметно лучше, чем большинство других площадок развивающихся стран.

Движение наверх главным образом было обеспечено нефтегазовой отраслью, подскочившей на 2%. Спрос в бумагах сектора поддерживается за счет высоких цен на газ, а также комфортных уровней по фьючерсам Brent, торгующимся около $73 за баррель. При текущих ценах на commodities в среднесрочной перспективе сохраняется пространство для роста в акциях Лукойла, Роснефти, Газпром нефти, Газпрома. Хуже рынка могут выглядеть привилегированные бумаги Сургутнефтегаза, так как жду постепенного снижения курса USD/RUB.

Общерыночным фактором поддержки вчера выступил рост европейских рынков акций, а также попытка отскока в США. Впрочем, по индексу S&P 500 общая картина пока по-прежнему не вызывает оптимизма. Пять сессий подряд он закрывается ниже уровня старта торговой сессии. Это явный признак слабости покупателей.

Держателей длинных позиций успокаивает тот факт, что семь таких же коррекций этого года впоследствии были благополучно выкуплены. Сейчас же по S&P 500 предлагаю следить за районом 4450 п. В случае его пробоя вниз далее просадка может продолжиться до августовского минимума 4367 п., который отделяет американский рынок от еще более масштабной волны распродаж.

По индексу МосБиржи сегодня мы подошли к промежуточной цели на 4055 п. В качестве следующего ориентира ранее выделяли район 4110 п. При спокойном внешнем фоне индекс может спокойно достигнуть этих отметок.

Риски для рынка в первую очередь связаны с ухудшением настроений на американских площадках. Однако для нашего ориентированного на экспорт рынка они пока полностью компенсируются стабильно высокими ценами на commodities.

Жесткие комментарии ЦБ РФ в прошлую пятницу не вызвали одномоментного укрепления рубля, но вчера настроения начали меняться. В течение всего понедельника мы видели поступательное снижение курса USD/RUB, что выглядит оправданным в условиях ожиданий нескольких повышений ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Реальные форвардные процентные ставки, учитывающие уровень инфляции, в рубле сейчас гораздо интересней валют развитых стран.

От более сильного снижения USD/RUB, пожалуй, сдерживает лишь фактор значительных покупок валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Каждый день ЦБ в интересах ведомства покупает ее на 14,9 млрд руб. Это значительная величина, безусловна оказывающая влияние на динамику пары. Например, это 7% от всего вчерашнего оборота торгов в USD/RUB и EUR/RUB на Московской бирже в режимах TOD и TOM.

В то же время рынок нефти располагает к более крепкому рублю. На дневном графике Brent мы видим попытку выхода котировок из локальной боковой консолидации наверх. В случае преодоления отметки $74 далее цели сместятся к $76,4-76,8.

По паре USD/RUB в базовом сценарии ожидаю снижения и спуска в область 71,5-72. Это может произойти уже в ближайшей перспективе.