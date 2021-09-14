Поначалу рубль пытался продолжить восходящее движение предыдущей сессии, однако незадолго до старта основных торгов перешел к снижению из-за ухудшения ситуации на мировых рынках.

Большинство глобальных площадок в начале дня повышалось, но перед открытием европейских торгов стало сдавать позиции. В то же время нефть демонстрировала устойчивый рост, периодически обновляя месячные вершины.

Инвесторы проявляли некоторую нервозность в ожидании данных о потребительской инфляции в США. Однако статистика показала ее замедление, что вызвало резкий рост рисковых активов. На этом фоне рубль быстро укрепился, пара USD/RUB достигла минимальных с конца июня уровней, приблизившись к отметке 72,5 руб.

Развивающиеся валюты в основном демонстрировали разнонаправленные движения, сдав позиции в начале европейской сессии из-за быстрого восстановления доллара. Однако данные по инфляции в США ударили по нему, улучшив ситуацию в секторе.

Российский долговой рынок продолжает совершать восходящие попытки. Индекс гособлигаций RGBI на открытии повысился, повторив установленный вчера недельный максимум, но затем просел в небольшой минус.

Нефть остается сильной

Нефтяные цены с открытия поступательно росли. После старта европейской сессии котировки перешли к консолидации и коррекции, но к текущему моменту обновили месячный максимум. Сейчас Brent прибавляет 0,6% немного выше уровня $74.

Нефтяной рынок сохраняет оптимизм на фоне роста цен на другие сырьевые товары, в том числе природный газ. Однако быстрое восстановление доллара, произошедшее в начале основной российской сессии, оказало давление на нефть.

Доллар пытается возобновить рост

Во вторник американская валюта совершила несколько восходящих попыток, нивелируя серьезные провалы. Однако после выхода данных по инфляции в США индекс доллара (DXY) резко снизился, теряя сейчас 0,3% около отметки 92,3 п.

Базовый индекс потребительских цен в США оказался ниже ожиданий в годовом выражении, а более широкий показатель совпал с прогнозом. В месячном выражении оба индикатора были меньше ожиданий. Данная статистика снизила вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС, поэтому спровоцировала существенное ослабление доллара.

Европейская валюта поначалу повышалась, но после старта основной российской сессии стала быстро снижаться. Однако позитивная статистика по американской инфляции вызвала мощное всходящее движение пары EUR/USD. Сейчас она прибавляет 0,3% около значения 1,185.

Техническая картина

Сегодня пара USD/RUB немного не дошла до сильной поддержки 72,55 руб., после чего резко отскочила. В середине сессии котировки уходили ниже этой отметки, но закрепиться под ней не удалось, и доллар развернулся вверх от нового двухмесячного минимума 72,52 руб. Если котировки не уйдут ниже уровня 72,5 руб., скорее всего, консолидация продолжится в диапазоне 72,50-73,55 руб.