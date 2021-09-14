Российский фондовый рынок рос благодаря точечному спросу на голубые фишки
Индекс МосБиржи (+0,4%), открывшись ростом, сумел обновить исторический максимум и консолидировался вблизи уровня 4050 пунктов. Способствовали росту индекса акции нефтегазовых компаний (Газпром: +2,4%; Лукойл: +3,0%; Татнефть ао: +2,8%) на фоне сильной конъюнктуры на рынке нефти и газа. Бумаги НОВАТЭКа (-1,5%) в течение дня также смогли обновить рекордный уровень, однако не смогли закрепиться и скорректировались к концу торговой сессии.
В остальных секторах по-прежнему наблюдался точечный, но активный спрос. Так, отметим ралли в акциях ФосАгро (+5,0%) и РУСАГРО (+10%) на фоне новостей о дивидендах. Кроме этого, сохранялся на отдельные технологические компании (Яндекс: +0,8%, Qiwi: +1,1%).
Аутсайдерами торгов стали бумаги металлургов (НорНикель: —1,9%; РУСАЛ: —2,3%; Северсталь: —1,8%; НЛМК: —2,5%; ММК: —3,3%; Мечел ао: —4,0%), акции которых заметно снизились после заявлений Минфина о возможном повышении на 3-5% НДПИ.
Коррекции подверглись и акции потребительского (Магнит: —1,2%; Детский мир: —2,0%) и электроэнергетического секторов (РусГидро: —1,2%; Интер РАО: —0,6%) ввиду отсутствия локальных факторов роста.
Слабее рынка выглядели также бумаги финансового сектора (TCS Group: —2,0%; ВТБ: —1,5%) за исключение Сбербанка (ао: +0,1%, ап: +0,7%).
Полагаем, что на ближайшей торговой сессии индекс МосБиржи ожидает преимущественно нейтральная динамика, однако не исключаем, что крепость цен на нефть и газ смогут вновь оказать поддержку российскому рынку и привести его к росту.
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