Рынки акций стран Западной Европы завершили сессию во вторник без единой динамики. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,01%, британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,5%, французский CAC 40 просел на 0,4%, Немецкий DAX единственный продемонстрировал рост на 0,1%.

Банк Франции повысил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 6,3% с ожидавшихся в июне 5,75% на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики в конце первого полугодия. По итогам следующего года ЦБ предполагает подъем ВВП на уровне 3,7%, а затем замедление темпов повышения до 1,9% в 2023 году.

Акции США упали во вторник, продолжив свой недавний откат даже после того, как свежие данные показали, что инфляция росла более медленными темпами, чем ожидали экономисты в августе. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq потерял 0,45%, Dow закрылся на 0,84% ниже нулевой отметки, а S&P500 просел на 0,57%.

Основные фондовые индексы США выросли после открытия торгов, прежде чем снизиться. Рынок в целом откатился в этом месяце на фоне опасений, что рост случаев Дельта-варианта Covid-19 может повлиять на экономическую активность и что акции слишком долго росли без коррекции. Индекс S&P 500 снизился в течение шести из последних семи торговых сессий.

Индекс потребительских цен Министерства труда вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3% в августе по сравнению с июлем и оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали увеличение на 0,4%. Инвесторы внимательно следят за данными по инфляции в поисках признаков того, может ли Федеральная резервная система начать сворачивать свои стимулы.

Акции Oracle упали на 2,8% после того, как выручка Oracle в первом квартале не оправдала ожиданий. Компания сообщила о продажах в размере $9,73 млрд, что оказалось меньше прогнозируемых аналитиками $9,77 млрд. Oracle заработала $1,03 на акцию на за этот период, что превысило ожидания в $0,97.

Бумаги Comcast упали на 7,3% после того, как финансовый директор гиганта заявил, что в последнее время наблюдается замедление роста числа подписчиков.

В среду Великобритания и Франция опубликуют данные по индексам потребительских цен, а Еврозона и США отчитаются о промышленном производстве за июль.

Внимание инвесторов на этой неделе было приковано к данным инфляции. Многие чиновники ФРС заявили в недавних публичных заявлениях, что центральный банк может начать сокращать свои ежемесячные покупки облигаций к концу этого года, если экономика будет работать так, как они ожидают. Данные текущей недели не преподнесли неприятных сюрпризов и могут стать для Федеральной резервной системы сигналом для начала сворачивания своей политики легких денег.