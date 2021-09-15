Западные площадки сделали очередной шаг назад
Рынки акций стран Западной Европы завершили сессию во вторник без единой динамики. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,01%, британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,5%, французский CAC 40 просел на 0,4%, Немецкий DAX единственный продемонстрировал рост на 0,1%.
Банк Франции повысил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 6,3% с ожидавшихся в июне 5,75% на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики в конце первого полугодия. По итогам следующего года ЦБ предполагает подъем ВВП на уровне 3,7%, а затем замедление темпов повышения до 1,9% в 2023 году.
Акции США упали во вторник, продолжив свой недавний откат даже после того, как свежие данные показали, что инфляция росла более медленными темпами, чем ожидали экономисты в августе. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq потерял 0,45%, Dow закрылся на 0,84% ниже нулевой отметки, а S&P500 просел на 0,57%.
Основные фондовые индексы США выросли после открытия торгов, прежде чем снизиться. Рынок в целом откатился в этом месяце на фоне опасений, что рост случаев Дельта-варианта Covid-19 может повлиять на экономическую активность и что акции слишком долго росли без коррекции. Индекс S&P 500 снизился в течение шести из последних семи торговых сессий.
Индекс потребительских цен Министерства труда вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3% в августе по сравнению с июлем и оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали увеличение на 0,4%. Инвесторы внимательно следят за данными по инфляции в поисках признаков того, может ли Федеральная резервная система начать сворачивать свои стимулы.
Акции Oracle упали на 2,8% после того, как выручка Oracle в первом квартале не оправдала ожиданий. Компания сообщила о продажах в размере $9,73 млрд, что оказалось меньше прогнозируемых аналитиками $9,77 млрд. Oracle заработала $1,03 на акцию на за этот период, что превысило ожидания в $0,97.
Бумаги Comcast упали на 7,3% после того, как финансовый директор гиганта заявил, что в последнее время наблюдается замедление роста числа подписчиков.
В среду Великобритания и Франция опубликуют данные по индексам потребительских цен, а Еврозона и США отчитаются о промышленном производстве за июль.
Внимание инвесторов на этой неделе было приковано к данным инфляции. Многие чиновники ФРС заявили в недавних публичных заявлениях, что центральный банк может начать сокращать свои ежемесячные покупки облигаций к концу этого года, если экономика будет работать так, как они ожидают. Данные текущей недели не преподнесли неприятных сюрпризов и могут стать для Федеральной резервной системы сигналом для начала сворачивания своей политики легких денег.
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