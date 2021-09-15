Российский рынок акций во вторник показал смешанную динамику. Наиболее ликвидные фишки разделились на два лагеря: падающие металлурги и продолжающие рост акции нефтегазового сектора.

На этом фоне подскочили объемы торгов. В акциях индекса МосБиржи наторговали на 125 млрд руб., что является максимальным результатом за последние три месяца.

Несмотря на итоговый рост индекса, сектор металлургии и добычи практически всем составом ушел в минус. На положительной территории закрылись лишь Петропавловск на фоне отскока цен на золото и не очень ликвидные акции ВСМПО-АВИСМА. Все остальные выглядели хуже рынка, что во многом объясняется коллективным снижением цен на промышленные металлы и уголь.

В то же время цены на нефть оставались стабильны, фьючерсы Brent — около $73,5. Стоимость газа в Европе подскакивала до экстремально высоких уровней — $800 за тыс. кубометров. Естественно все понимают, что такая цена газа не сохранится на горизонте нескольких лет. Фьючерсы с поставками в апреле стоят в два раза дешевле. Однако даже в случае такого падения эти уровни крайне привлекательны для Газпрома.

В ближайшее время нефтегазовый сектор может продолжить выглядеть устойчивей металлургов. В это же время финансовый, потребительский и энергетический сектора, вероятно, покажут нейтральную динамику.

По индексу МосБиржи общая картина пока не меняется — он остается в рамках восходящего тренда. Вчера вновь были переписаны исторические максимумы. Об отмене растущей тенденции можно будет говорить лишь при спуске ниже 3840-3850 п., но до этих отметок еще далеко.

Цифры по инфляции в США оказались чуть ниже ожиданий, что в моменте спровоцировало волну оптимизма на рынках, однако этот импульс быстро закончился.

Индекс потребительских цен (CPI) в августе снизился до 5,3%. В месячном выражении рост замедлился до минимальных с января 0,3%, тогда как аналитики ожидали 0,4%. Базовый CPI, не включающий цены на продукты питания и топливо, вырос лишь на 0,1% в месячном выражении и на 4% в годовом. Аналитики ожидали 0,3% и 4,2% соответственно.

В монетарной политике ФРС склонна ориентироваться именно на базовую инфляцию, хотя и использует несколько иной показатель — PCE Price Core. Замедление темпов роста базовой инфляции позволяет ФРС не спешить с началом сворачивания монетарных стимулов. Комментарии регулятора ждем в следующую среду.

Шесть сессий подряд индексы S&P 500 закрывается ниже точки открытия, указывая на активность продавцов в течение основных торгов. Вчера индекс начал выходить за пределы устоявшегося растущего канала вниз.

Это пока еще не говорит о полном сломе растущей тенденции, однако сигал однозначно негативный. Чтобы нарушить фазу годового роста котировки должны опуститься ниже августовского минимума — 4367 п. Этот рубеж сейчас является ключевой реперной точкой, отделяющей американский рынок от более глубокой коррекции и усиления волны распродаж.

Отмечу, что до сих пор все семь откатов в этом году завершались до обновления предыдущего локального минимума, так что пока ситуация в целом привычная. Но если S&P 500 на этот раз все-таки пойдет ниже, то сентимент на рынке резко ухудшится, что в том числе затронет и развивающиеся фондовые площадки.

Так что риски и для российского рынка сейчас в первую очередь исходят от динамика американских индексов. Потенциальный спад за океаном может спровоцировать локальный откат и в commodities.