Во вторник фондовые индексы США закрылись на отрицательной территории. В лидерах падения были акции из банковского и медиа секторов.

Из макростатистики были опубликованы данные по индексу потребительских цен в США, которые оказались в рамках ожидания. Изменение индекса год-к-году составило 5,3%. Месяц-к-месяцу изменение составило 0,3%, в то время как ожидалось 0,4%. Базовый индекс потребительских цен (без учета еды и энергоносителей) вырос на 4% год-к-году. Консенсус-прогноз был на уровне 4,2%.

Также из значимых новостей дня стоит выделить презентацию компании Apple, на которой были представлены новые версии iPhone, iPad и Apple Watch. В среду будут опубликованы данные по промышленному производству в США и Европе.

SoftBank выставил на продажу часть своей доли в Opendoor (BUY). По данным Bloomberg основной акционер Opendoor (SoftBank владеет 12,18% пакетом или 73,6 млн акций до сделки) выставил на продажу 28 млн акций, что составляет 4,6% акций компании (38% своего пакета). Сделка будет оформлена в виде SPO, организатором выступит Citi. Vision Fund под управлением SoftBank приобрел долю в Opendoor в сентябре 2018г. за $400 млн. По текущим котировкам пакет SoftBank в Opendoor оценивается в $1,3 млрд.

С учетом диапазона цен размещения ($16,9-17,25 за акцию или $473-483 млн за пакет в 4,6%), что предполагает 2,9-4,8% дисконт к котировкам вчерашнего закрытия, мы оцениваем данную новость негативно. Вчера на постмаркете акции Opendoor теряли в цене 4,6%. Фундаментально, данная новость не влияет на финансовые показатели компании. Мы сохраняем нашу целевую цену акции на уровне $20,5, которая предполагает 15% потенциал роста к текущим котировкам. С момента нашей рекомендации бумаги Opendoor выросли на 13% (на локальном максимуме в $19,9 доходность составляла 27%).