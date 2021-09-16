МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. На старте сессии мы пытались расти вслед за нефтью и мировыми рынками, но вскоре они умеренно просели, вызвав у нас ощутимое снижение. Вероятно, после внушительного роста последних недель на достигнутых нами рекордных уровнях активизировались продавцы. Перед выходом важных данных по экономике США, а также с приближением пятницы, многие предпочитают фиксировать прибыль из-за опасений реализации каких-либо рисков.

Поначалу глобальные фондовые индикаторы находились под давлением, но утром стали возвращать утраченные позиции. Нефть, напротив, вслед за позитивным началом дня перешла к сдержанной коррекции.

Негативом выступает регуляторная активность китайских властей в корпоративном секторе. На этот раз в фокус контроля попал игорный бизнес. Кроме того, в Китае начались репрессии против финансовых блогеров, которые, по мнению властей, излишне негативно высказываются об экономике страны, или подозреваются в информационном манипулировании фондовым рынком.

Тем не менее ослабление инфляционной угрозы после позитивных данных, вышедших во вторник в США, оказывает поддержку рисковым активам. Сегодня инвесторы будут оценивать статистику по американской экономике (15:30 МСК). Слишком сильные показатели способны испугать рынки, вернув угрозу более раннего и быстрого ужесточения монетарной политики ФРС.

Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится в области 4035-4040 п., у индекса РТС — на отметке 1758 п. Если мировые рынки и нефтяные цены возобновят снижение, мы уже сегодня можем проверить на прочность эти уровни.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В начале торгов рубль активно снижался из-за умеренной просадки нефти и негативной динамики глобальных площадок. Незадолго до старта основной российской сессии внешняя ситуация стала улучшаться, вызвав укрепления рубля. В паре с евро он обновил годовой максимум на фоне снижения европейской валюты на мировом рынке.

Поначалу глобальные фондовые индикаторы находились под давлением, но утром стали возвращать утраченные позиции. Нефть, напротив, вслед за позитивным началом дня перешла к сдержанной коррекции.

Негативом выступает регуляторная активность китайских властей в корпоративном секторе. На этот раз в фокус контроля попал игорный бизнес. Кроме того, в Китае начались репрессии против финансовых блогеров, которые, по мнению властей, излишне негативно высказываются об экономике страны, или подозреваются в информационном манипулировании фондовым рынком.

Тем не менее ослабление инфляционной угрозы после позитивных данных, вышедших во вторник в США, оказывает поддержку рисковым активам. Сегодня инвесторы будут оценивать статистику по американской экономике (15:30 МКС). Слишком сильные показатели способны испугать рынки, вернув угрозу более раннего и быстрого ужесточения монетарной политики ФРС. На этом фоне доллар может ускорить рост.

Развивающиеся валюты с начала дня активно снижаются из-за поступательного роста доллара. На этом фоне рубль выглядит относительно сильно, неся умеренные потери только в паре с долларом, за счет чего находится лишь в небольшом минусе к бивалютной корзине.

Российский долговой рынок пытается развить восстановление. Индекс гособлигаций RGBI находится недалеко от двухмесячного минимума, установленному в пятницу. Этот уровень способен выступить техническим препятствием для дальнейшего снижения индикатора.

Рубль выглядит довольно неплохо на неоднозначном внешнем фоне. В случае его улучшения доллар может вернуться двухмесячному минимуму, установленному вчера на отметке 72,25 рублей.