В начале торгов рубль активно снижался из-за умеренной просадки нефти и негативной динамики глобальных площадок. Незадолго до старта основной российской сессии внешняя ситуация стала улучшаться, вызвав укрепление рубля. В паре с евро он обновил годовой максимум на фоне снижения европейской валюты на мировом рынке.

Поначалу глобальные фондовые индикаторы находились под давлением, но утром стали возвращать утраченные позиции. Нефть, напротив, вслед за позитивным началом дня перешла к сдержанной коррекции.

Негативом выступает регуляторная активность китайских властей в корпоративном секторе. На этот раз в фокус контроля попал игорный бизнес. Кроме того, в Китае начались репрессии против финансовых блогеров, которые, по мнению властей, излишне негативно высказываются об экономике страны, или подозреваются в информационном манипулировании фондовым рынком.

Тем не менее ослабление инфляционной угрозы после позитивных данных, вышедших во вторник в США, оказывает поддержку рисковым активам. Тем не менее все большее опасение у инвесторов вызывает предстоящее 22 сентября заседания ФРС, на котором могут быть объявлены сроки и параметры сворачивания монетарных стимулов.

Развивающиеся валюты с начала дня активно снижаются из-за поступательного роста доллара. На этом фоне рубль выглядит относительно сильно, неся умеренные потери только в паре с долларом, за счет чего находится лишь в небольшом минусе к бивалютной корзине.

Российский долговой рынок пытается развить восстановление. Индекс гособлигаций RGBI находится недалеко от двухмесячного минимума, установленному в пятницу. Этот уровень способен выступить техническим препятствием для дальнейшего снижения индикатора.

Нефть находится под давлением

В начале дня нефтяные цены совершили рывок вверх, однако утром стали сдавать позиции, ускорив снижение во второй половине российской сессии. В данный момент котировки Brent торгуются немного выше уровня $75, теряя 0,6%.

Давление на все сырьевые товары оказывает активное укрепление доллара. Кроме того, нисходящая динамика глобальных площадок способствует снижению нефтяных цен. Угроза замедления экономики на фоне сохранения проблемы пандемии начинает беспокоить участников рынка нефти.

Доллар устремился вверх

Американская валюта утром перешла к поступательному росту, ускорив его после открытия европейских торгов. В середине нашей сессии индекс доллара (DXY) умеренно скорректировался, после чего возобновил активное укрепление, переписав трехнедельный максимум. Сейчас DXY прибавляет 0,5% немного ниже уровня 93 п.

Росту доллара способствует усиление опасений скорого сворачивания монетарных стимулов в США. Эти настроения укрепились на фоне неожиданного увеличения розничных продаж в стране.

Европейская валюта утром стала быстро сдавать позиции, предприняв неудачную попытку восстановления в середине российских торгов. Вскоре пара EUR/USD вернулась к активному снижению, обновив трехнедельный минимум. Сейчас пара теряет 0,55% около отметки 1,175.

Техническая картина

Пара USD/RUB вчера пробила сильную поддержку 72,55 руб., но сумела развернуться вверх от нового двухмесячного минимума 72,24 руб. Сегодня котировки приближались к отметке 72,52 руб., которая ранее была поддержкой, а теперь выступает в качестве сопротивления. В случае закрытия часовой свечки над уровнем 72,55 руб., скорее всего, восстановление получит развитие с ближайшей целью в районе 73 руб.