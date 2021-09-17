Европейский фондовый рынок в четверг вырос. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,4%, он вырос от наиболее низкого за шесть недель уровня закрытия, достигнутого в предыдущую сессию. Немецкий DAX увеличился на 0,3%, французский CAC 40 прибавил 0,6%, британский FTSE 100 вырос на 0,2%.

Акции туристического сектора завершили серию снижения из четырёх сессий после того, как Ryanair повысила долгосрочный прогноз по объёму перевозок. Индекс акций сектора туризма и отдыха вырос на 3,4%. Акции Ryanair подскочили на 7,9%. Акции IAG и Wizz Air также выросли на 3,9% и 7% соответственно.

Основные фондовые индексы США завершили сессию почти без изменений на фоне публикации неоднозначных статистических отчетов по экономике США, которые приятно удивили ростом розничных продаж, но разочаровали увеличением количества еженедельных обращений за пособием по безработице. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,13%, Dow потерял 0,18%, а S&P500 просел на 0,16%.

Макроданные добавили негатива. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло за неделю, закончившуюся 11 сентября, до 332 000, по сравнению с 312 000 на предыдущей неделе.

Между тем, розничные продажи выросли на 0,7% в августе, что является признаком устойчивости, несмотря на вызванный Дельтой всплеск Covid-19. Экономисты ожидали снижения розничных продаж.

Акции DoorDash выросли на 5,6% после того, как BofA Securities повысила стоимость акций до уровня покупки. Акции китайских технологических компаний, котирующиеся в США, снизились на фоне продолжающихся опасений по поводу того, что новые меры регулирования могут означать для группы. Бумаги Alibaba и JD.com упали более чем на 1%.

Сегодня США опубликуют индекс потребительских настроений Мичиганского университета, который ожидается покажет значение 72 в сентябре после значения 70,3 в предыдущем месяце. Также в пятницу Еврозона опубликует индекс потребительских цен за август.

Основные индексы потеряли позиции в этом месяце, так как инвесторы опасаются, что акции могут упасть после роста в течение 2021 года. Аналитики также рассматривают вопрос о том, как распространение дельта-варианта Covid-19 может ослабить экономический рост, и соответственно затормозит рост фондового рынка.