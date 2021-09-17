Национальная валюта незначительно скорректировалась к доллару.

В ходе вчерашней торговой сессии наблюдался повышенный объем торгов как на фондовом, так и на валютном рынках. Тем не менее, данный аспект не позволил рублю протестировать отметку 72 руб. за американский доллар. В первую очередь, давление на отечественную валюту оказал корректирующийся рынок нефти, который, по нашим оценкам, является несколько "перегретым". Вторым, не менее значимым фактором ослабления рубля, выступила статистика в США по розничным продажам, оказавшаяся заметно лучше ожиданий и способствовавшая укреплению позиций доллара относительно как валют DM, так и ЕМ.

В пятницу финансовые рынки открылись разнонаправленно. Индексы Китая испытывают давление из-за регуляторных нововведений в стране. Фьючерсы на нефть марки Brent также торгуются в слабом минусе. Таким образом, внешний фон пока не располагает к развитию укрепления рубля.

Сегодня мы ждем сохранения давления на рубль, видим возможным возврат доллара к отметке 73 руб. Негативным фактором для национальной валюты может выступить сохранение коррекционных настроений на рынке нефти. Значимым событием для валютных рынков сегодня может выступить публикация индекса потребдоверия в США от университета Мичигана, которая может определить динамику доллара в конце торгового дня.