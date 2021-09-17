Ждем сохранения давления на рубль
Национальная валюта незначительно скорректировалась к доллару.
В ходе вчерашней торговой сессии наблюдался повышенный объем торгов как на фондовом, так и на валютном рынках. Тем не менее, данный аспект не позволил рублю протестировать отметку 72 руб. за американский доллар. В первую очередь, давление на отечественную валюту оказал корректирующийся рынок нефти, который, по нашим оценкам, является несколько "перегретым". Вторым, не менее значимым фактором ослабления рубля, выступила статистика в США по розничным продажам, оказавшаяся заметно лучше ожиданий и способствовавшая укреплению позиций доллара относительно как валют DM, так и ЕМ.
В пятницу финансовые рынки открылись разнонаправленно. Индексы Китая испытывают давление из-за регуляторных нововведений в стране. Фьючерсы на нефть марки Brent также торгуются в слабом минусе. Таким образом, внешний фон пока не располагает к развитию укрепления рубля.
Сегодня мы ждем сохранения давления на рубль, видим возможным возврат доллара к отметке 73 руб. Негативным фактором для национальной валюты может выступить сохранение коррекционных настроений на рынке нефти. Значимым событием для валютных рынков сегодня может выступить публикация индекса потребдоверия в США от университета Мичигана, которая может определить динамику доллара в конце торгового дня.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210917/834726325.html