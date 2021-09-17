Прогнозы ОПЕК и МЭА поддержали ралли на нефтяном рынке
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Нефтяные бенчмарки на этой неделе показали уверенный рост. Фьючерсы Brent приблизились к семинедельному максимуму, а WTI — шестинедельному. Ключевыми позитивными факторами стали сильные прогнозы по спросу от ОПЕК и МЭА, а также сохраняющийся коллапс добычи в Мексиканском заливе, где две недели назад ураган Ида привел к закрытию добычи и нефтепереработки.
После вспышки COVID-19 в азиатском регионе рынки внимательно следили за Минэнерго США, ОПЕК и МЭА. Эти ведомства каждый месяц обновляют свои прогнозы по рынку нефти, которые выступают ориентиром для многих игроков отрасли. В фокусе были прогнозы по спросу, поскольку новые локдауны вполне могли замедлить восстановление экономики и оказать негативное влияние на спрос.
Тем не менее ключевые провайдеры аналитики по нефтяному рынку не спешат бить тревогу. МЭА понизило прогноз по спросу на 2021 год всего на 105 тысяч б/с, главным образом за счет III квартала. ОПЕК сохранил прогноз неизменным, учитывая более высокие показатели мобильности в странах ОЭСР. При этом оценки на 2022 г. подняли оба агентства: МЭА на 85 тысяч б/с, а ОПЕК — почти на 1 миллион б/с.
На фоне позитивных прогнозов напряженность на рынке снизилась, и котировки Brent, наконец, вышли из затяжной консолидации 70,5-73,5 доллара за баррель в верхнем направлении. Сегодня котировки торгуются выше 75 долларов и имеют все шансы на достижение зоны $76,8-78 за баррель. Причин ожидать серьезной коррекции сейчас нет.
Оптимизм наблюдался не только по нефтяным фьючерсам, но и по акциям нефтяных компаний. Российские нефтяные мэйджоры с начала недели прибавляют в среднем 6%, позитивно реагируя на благоприятные прогнозы 2022 года. Мы видим шансы на обновление максимумов по акциям Лукойла и Роснефти.
Дополнительным фактором поддержки для нефтяного рынка стало более затяжное, чем ожидалось, восстановление нефтегазовой отрасли Мексиканского залива. В четверг около 28% добычи нефти в регионе оставалось закрыто. Совокупное влияние ущерба для американской добычи из-за урагана Ида МЭА оценило в 30 млн баррелей.
Из-за выпадения производства запасы нефти в США две недели подряд активно снижаются. В среду EIA отчиталось о сокращении на 6,4 миллионов баррелей против ожидаемых 3,5 миллионов. Это стало еще одним спекулятивным фактором, поддержавшим нефтяное ралли. Сезон ураганов еще не окончен, а прогнозы профильных ведомств предрекали повышенную штормовую активность, так что в ближайшие недели новости из Атлантики могут оставаться в фокусе внимания.
Сегодня вечером данные по буровой активности в США опубликует Baker Hughes. С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,2% ниже уровней закрытия предыдущего дня.
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