МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. На старте сессии мы испытали просадку из-за ухудшения внешнего фона. Российские индексы символически обновили вчерашние минимумы, после чего перешли к коррекционным попыткам.

Вслед за негативным началом дня мировые фондовые индикаторы устремились вверх, но после нашего открытия сдали позиции. Нефтяные цены сегодня демонстрируют умеренно нисходящую динамику.

Глобальные рынки по-прежнему выкупают провалы, пользуясь сохранением большого объема ликвидности, предоставленного ключевыми центробанками в рамках монетарного стимулирования экономики. Однако угроза сворачивания этих мер препятствует развитию устойчивого роста рисковых активов.

Дополнительную неопределенность создает проблема пандемии. Новые штаммы коронавируса препятствуют ее решению с помощью массовой вакцинации. Кроме того, негативом выступают проблемы строительного гиганта Китая Evergrande, имеющего самый большой в мире корпоративный долг.

Риски банкротства компании остаются высокими, а оно способно ударить не только по китайской, но и по мировой финансовой системе. Власти страны дают понять, что, скорее всего, не будут спасать девелопера, оставив его один на один с кредиторами.

В пятницу инвесторы будут оценивать данные по индексу потребительского доверия в США (17:00 МСК). Существенное превышение показателем прогноза способно испугать рынки в плане увеличения вероятности более раннего начала ужесточения монетарной политики ФРС. Инвесторов и биржевых игроков предупредили о "ведьминой пятнице"

Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится на психологически важном уровне 4000 п., у индекса РТС — на отметке 1735 п. Дальнейшее ухудшение внешнего фона способно привести к проверке на прочность этих уровней уже сегодня или в понедельник.

Валютный рынок

В начале сессии рубль укреплялся на фоне роста мировых рынков. Однако затем нефть перешла к снижению, вызвав просадку российской валюты. Вслед за негативным началом дня глобальные площадки устремились вверх, но после открытия европейских торгов сдали позиции. Нефтяные цены сегодня демонстрируют умеренно нисходящую динамику.

Мировые рынки по-прежнему выкупают провалы, пользуясь сохранением большого объема ликвидности, предоставленного ключевыми центробанками в рамках монетарного стимулирования экономики. Однако угроза сворачивания этих мер препятствует развитию устойчивого роста рисковых активов.

Дополнительную неопределенность создает проблема пандемии. Новые штаммы коронавируса препятствуют ее решению с помощью массовой вакцинации. Кроме того, негативом выступают проблемы строительного гиганта Китая Evergrande, имеющего самый большой в мире корпоративный долг. Риски банкротства компании остаются высокими, а оно способно ударить не только по китайской, но и по мировой финансовой системе. Власти страны дают понять, что, скорее всего, не будут спасать девелопера, оставив его один на один с кредиторами.

В пятницу инвесторы будут оценивать данные по индексу потребительского доверия в США (17:00). Существенное превышение показателем прогноза способно испугать рынки в плане увеличения вероятности более раннего начала ужесточения монетарной политики ФРС.

Развивающиеся валюты поначалу пытались укрепляться на фоне умеренного снижения доллара. Хотя он остался около дневного минимума, его восходящие попытки вызвали просадку сектора, большинство представителей опустилось в небольшой минус.

Российский долговой рынок остается под давлением угрозы дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс гособлигаций RGBI на открытии обновил двухмесячный минимум и вслед за кратковременным отскоком вернулся к нему.

Рубль сохраняет проявленную вчера относительную слабость, демонстрируя умеренно негативную динамику, несмотря на высокие нефтяные цены и другие сырьевые товары. Вероятно, сказывается фактор пятницы, когда из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных многие предпочитают оставаться в инвалюте или наращивать в ней позицию. Поэтому, если внешний фон продолжит ухудшаться, доллар может попытаться преодолеть промежуточное сопротивление 72,77 рублей.