МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В четверг фондовые индексы США закрылись вблизи нулевой отметки. Данные по новым заявкам на пособие по безработице оказались чуть выше ожиданий и составили 332 тыс. против ожиданий в 330 тыс. Число повторных заявок составило 2,66 миллионов, в то время как ожидалось 2,78 миллионов, а неделей ранее было 2,85 миллионов. Также были опубликованы данные по розничным продажам в США, которые превзошли ожидания консенсуса. Консенсус-прогноз ожидал снижения на 0,8%, а фактически был зафиксирован рост на 0,7%.

Cabot Oil & Gas (BUY) получила поддержку со стороны специализированной консалтинговой компании ISS относительно сделки по слиянию с Cimarex. ISS высказала осторожную поддержку слиянию с обоснованием, что акционеры вряд ли могут рассчитывать на более выгодную сделку в текущих рыночных условиях. Ранее на неделе сделка также получила поддержку со стороны консалтинговой компании Glass Lewis.

По нашим оценкам, это умеренно-позитивная новость. Поддержка со стороны специализированных на вопросах, связанных с интересами акционеров, компаний повышает вероятность одобрения сделки на предстоящем голосовании 29 сентября. В рамках слияния Cabot O&G и Cimarex объявили о переходе на дивидендную политику с выплатой переменных дивидендов так, чтобы акционерам доставалось более 50% свободного денежного потока. С учетом полного отсутствия программы хеджирования добычи на следующий год Cabot O&G выглядит основным бенефициаром наблюдаемого роста цен на природный газ в США среди конкурентов. Мы позитивно смотрим на нефтяной рынок. Поэтому слияние с американским сланцевым нефтедобытчиком Cimarex (доля нефтедобычи в общей компании после слияния будет на уровне 21%) может привлечь дополнительную группу инвесторов. На данный момент котировки акций Cabot O&G всё ещё находятся ниже нашей целевой цены в 21 доллар. Рекомендация BUY сохраняется.

Softbank Group (BUY, BB+/Ba3/--) обменял часть деривативов и часть доли в T-Mobile на 4,5% в Deutsche Telecom. Также у Softbank остались деривативы которые позволят получить акции T-Mobile бесплатно при достижении определённого уровня цены. Рыночная стоимость активов 260 миллиардов долларов (в том числе 36% Alibaba, 18% Softbank Vision Fund, 12% Softbank Vision Fund 2 + Latam Fund, 11% японский мобильный оператор, 11% Arm, 2% T-Mobile, 2% Deutsche Telecom), чистый долг 50 миллиардов долларов, чистая стоимость активов 210 миллиардов долларов. Соотношение рыночной стоимости активов и долга 5,2х, что очень комфортно для кредиторов.

Мы оцениваем это нейтрально, так как прирост чистой стоимости активов составил 2%, но в целом отражает правильный вектор развития компании. Сейчас компания нацелена на венчурные инвестиции через два новых фонда, что несколько увеличивает риск, но и повышает инвестиционную привлекательность. Главным драйвером текущей динамики акций являются акции Alibaba.