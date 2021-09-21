Рубль с открытия устремился вверх, реагируя на восходящую динамику мировых рынков и нефтяных цен. В начале основной российской сессии внешний фон немного ухудшился, вызвав умеренное ослабление рубля.

К закрытию понедельника американские индексы отыграли существенную часть потерь, нефть также отскочила. Сегодня активное восстановление глобальных площадок и нефтяных цен продолжилось.

Кроме фактора технической коррекции поддержку рынкам оказало улучшение информационного фона вокруг китайского проблемного застройщика Evergrande, возможность банкротства которого пугала рынки несколько дней.

Существует мнение, что нежелание властей Китая напрямую спасать девелопера не исключает косвенного участия в решения его проблем, в том числе через опосредованную национализацию путем покупки структурами с государственным участием.

Кроме того, появились оценки, согласно которым банкротство Evergrande не приведет к цепной реакции неплатежей и большому ущербу финансово-экономической системе Китая. К тому же глава компании во вторник попытался успокоить рынки, пообещав, что застройщик выполнит свои обязательства перед покупателями недвижимости, инвесторами, партнерами и финансовыми учреждениями.

Развивающиеся валюты сегодня неплохо укрепляются на фоне нисходящей динамики доллара. Правда, она носит неустойчивый характер, периодически происходят активные попытки ее переломить, что препятствует более уверенному росту развивающихся валют.

Российский долговой рынок пытается нащупать дно. Индекс гособлигаций RGBI на старте сессии символически обновил полуторалетний минимум, установленный вчера. Вскоре индикатор перешел к небольшому росту.

Нефть не смогла продолжить рост

В первой половине дня нефтяные цены повышались, возвращая утраченные вчера позиции. Однако затем котировки стали проседать в рамках коррекции. В данный момент Brent торгуется около отметки $74,6, прибавляя 0,5%.

Нефть продолжает двигаться в русле тенденции мировых рынков, которые не смогли продолжить восстановление, стартовавшее вчера вечером. Тем не менее сырьевые товары сегодня находятся в хорошем плюсе благодаря ослаблению доллара.

Доллар находится под давлением

Индекс доллара (DXY) еще во второй половине сессии развернулся вниз от месячной вершины. Сегодня умеренное снижение продолжилось, однако DXY периодически резко отскакивает от новых дневных минимумов. Сейчас DXY теряет 0,15% немного выше уровня 93 п.

Европейская валюта в начале основной российской сессии резко снизилась, но вскоре устремилась вверх. В данный момент пара EUR/USD находится около значения 1,174, прибавляя 0,1%.

Техническая картина

Пара USD/RUB вчера немного не дошла до сильного сопротивления 73,7 руб., резко развернувшись от новой трехнедельной вершины 73,62 руб. Сегодня нисходящее движение получило развитие. Промежуточной поддержкой может выступить уровень 73 руб.