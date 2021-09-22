Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы продолжили активно расти вслед за глобальными фондовыми индикаторами. При этом мы демонстрируем опережающую динамику, в основном отыгрывая восходящие импульсы мировых площадок и слабо реагируя на просадки.

В начале дня биржи находились под давлением информации о том, что китайский проблемный застройщик Evergrande не исполнил обязательства перед двумя банкам. Однако рынок акций Китая после двухдневного закрытия довольно сдержанно отреагировал на эту ситуацию. Вслед за негативным стартом он перешел к восстановлению, закрывшись в неплохом плюсе. На этом фоне глобальные индексы устремились вверх, нефть с открытия поступательно росла.

Сегодня инвесторы будут оценивать решение ФРС по дальнейшей монетарной политике (21:00 МСК), а также последующую пресс-конференцию главы американского регулятора (21:30 МСК). Если будет объявлено скорое начало активного сворачивания монетарных стимулов, это способно вызвать крайне негативную реакцию мировых рынков.

Повлиять на нефтяной рынок и рублевые активы может еженедельная отраслевая статистика Минэнерго США (17:30 МСК). Ночные данные Американского института нефти показали более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти, что придало дополнительный импульс роста нефтяным ценам.

Индекс Мосбиржи пытается закрепиться над ближайшим сопротивлением 4013 п., которое является верхней границей гэпа, образовавшегося на открытии понедельника. То есть фондовый индикатор его закрыл и следующим техническим препятствием может выступить недельный максимум 4067 п. Индекс РТС только приближается к верхней границе аналогичного гэпа, находящейся на уровне 1740 п. До появления реакции рынков на решение ФРС нам будет трудно пробить эти сопротивления из-за рисков снижения мировых рынков, которое может быть спровоцировано излишне жесткими сигналами регулятора.

Валютный рынок

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время активно укреплялся благодаря росту глобальных площадок и нефти. После старта основной сессии российская валюта просела из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках, но вскоре возобновила рост.

Развивающиеся валюты в начале дня резко укрепились благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. При этом доллар не дает однозначных сигналов сектору, совершая широкие разнонаправленные движения. Его очередной восходящий импульс в начале европейской сессии оказал давление на развивающиеся валюты, некоторые вышли в минус.

Российский долговой рынок продолжает умеренно восстанавливаться. Индекс гособлигаций RGBI развивает восходящее движение, которой стартовало вчера от нового полуторагодового минимума.

Рубль демонстрирует желания укрепляться, реагируя с большей отдачей на позитивные сигналы. Однако неопределенность с решением ФРС препятствует более уверенному росту российской валюты. Если оно будет воспринято мировыми рынками хотя бы нейтрально, доллар может опуститься в район двухмесячного минимума 72,25 руб., который был установлен неделю назад