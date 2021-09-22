Американские фондовые индексы накануне показали разнонаправленное движение. Высокотехнологический индекс NASDAQ вырос на 0,2%. В то же время промышленный индекс DJIA потерял 0,2%, а индекс широкого рынка S&P500 просел на 0,1%.

В технологическом секторе почти 3% роста показали акции Twitter. Более чем на 4% упали акции Walt Disney на фоне сообщений о более длительных сроках реализации отдельных проектов.

В других отраслях лучше рынка смотрелись акции Moderna, цены которых выросли на 2,5% на фоне новых угроз обострения мировой ситуации с пандемией и необходимости вакцинироваться. Хуже рынка смотрелись акции GE, цены которых упали на 3,0%. В то же время сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет почти 0,7% несмотря на настороженные оценки сегодняшних результатов двухдневного заседания ФРС и пресс-конференции главы регулятора Пауэлла.

В целом позитивный настрой обусловлен позитивными новостями по другой теме, которая вышла на первый план. Речь идет о финансовом положении крупнейшего застройщика в Китае Evergrande, которая совершила неплатежи в начале недели по банковским кредитам. Сегодня в компании сообщили, что ближайшие выплаты процентов по публичным облигациями в четверг буду осуществлены в срок. Однако, речь идет о внутренних облигациях в юанях. Ситуация о внешних выплатах в долларах, которые должны быть осуществлены на следующей неделе, пока остается неизвестной. Азиатские рынки восприняли позитивно данные новости и отдельные индексы показали рост.

Открывшиеся после двух дней выходных китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, а корейский KOSPI прибавил 0,3%. Японский NIKKEI упал на 0,7% на фоне ухудшения оценок прогноза экономических показателей со стороны Банка Японии. Банк оставил ставки без изменений, подтвердив сохранение стимулирующих мер в ближайшей перспективе. При этом ухудшил прогнозы по динамике промпроизводства. Банк Китая также оставил ставки без изменений.

Европейские индексы сегодня продолжают рост. Хорошо смотрятся нефтегазовые компании на фоне сильной динамики цен на нефть. Котировки нефти сегодня вновь растут более чем на 1%. Отчасти рынку оказали поддержку данные по запасам нефти в США, которые за неделю упали почти на 6,1 млн. барр. против прогноза снижения на 2,4 млн. барр. по данных API. Кроме того, поддержку оказали сообщения о возможных затруднениях в быстром наращивании добычи в ряде стран.