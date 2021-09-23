В среду на российском рынке акций продолжилось уверенное восстановление после прошедшей волны распродаж. Движение наверх происходило на протяжении всей торговой сессии. На вечерних торгах индекс МосБиржи поднялся к 4040 п. и сейчас находится в 1% от исторических максимумов. Среди лидеров оказались акции металлургов и угольщиков, а также нефтегазовый сектор.

Росту способствовал благоприятный внешний фон. Позитивная динамика наблюдалась на рынках Европы и США. Подъем широким фронтом затронул и рынок commodities.

Цены на нефть Brent прибавили 2,4% и сейчас находятся уже выше $76. В случае закрепления над уровнями $76,7-77 далее наверху цели сразу сместятся к отметке $80.

Благодаря подъему сырьевых товаров российский рынок акций показывает опережающую динамику относительно всех остальных индексов развивающихся стран. Так, соотношение долларового РТС к индексу MSCI Emerging Markets вчера поднялось до максимального значения за полтора года.

По индексу МосБиржи следующим ориентиром наверху выступает уровень 4110 п. Снизу трендовые поддержки расположены лишь около 3850-3870 п.

Решение ФРС

По итогам заседания ФРС на американском рынке акций был всплеск волатильности. Продавцы так и не сумели взять инициативу, хотя, на мой взгляд, комментарии регулятора не располагают к росту. Отчасти помогли новости о возможном урегулировании долговой ситуации с китайской компанией Evergrande, акции которой в четверг с утра растут на 20%+.

Ключевая ставка и параметры QE ожидаемо остались на прежних уровнях. Некоторые участники рынка полагали, что Пауэлл может объявить какие-то подробности о параметрах снижения объема QE. Он этого не сделал, но дал четко понять, что при сохранении текущей ситуации уже на следующем заседании будет принято решение сворачивать стимулирующие меры. Покупки Treasuries и MBS могут полностью завершиться к середине 2022 г.

Что более важно, так это изменение ожиданий по срокам повышения ключевой ставки. Уже 9 членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) из 18 полагают, что первый подъем произойдет уже в 2022 г. Причем трое ждут два шага повышения. В рамках предыдущего июньского прогноза консенсус был смещен на 2023 г.

При этом прогноз экономического роста США в 2021 г. снижен с 7% до 5,9%. Прогнозы по инфляции повышены как на этот год, так и на следующий.

Итоги заседания ФРС сложно назвать "бычьими" для фондового рынка. Тот факт, что не было объявлено точных параметров сворачивания QE не отменяет высокую вероятность начала снижения покупок уже в конце 2021 г. А смещение ожиданий по времени повышения ставок вкупе с ухудшением экономического прогноза — это негатив для рынка акций или как минимум препятствие для увеличения спроса на рисковые активы.

В связи с этим сложно рассчитывать на уверенное восстановления S&P 500, как это было в рамках всех предыдущих коррекций в этом году. Локальный всплеск оптимизма может завершиться в ближайшие сессии. Риски снижения в сторону 4100-4250 п. все еще сохраняются. К тому же ранее мы получили несколько классических сигналов о сломе растущего тренда.

В этих условиях временное снижение спекулятивных длинных позиций может быть оправдано. При желании трейдеры могут хеджировать портфель короткими позициями по фьючерсам на индексы. Причем отчасти это же касается и российского рынка, хотя он среднесрочно и выглядит более перспективным, чем S&P 500.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,25%, нефть Brent в плюсе на 0,3% и находится около $76,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия среды.