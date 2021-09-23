Фьючерсы на Brent в среду прибавили 2,5% на фоне благоприятной статистики из США. Устойчивый рост котировок наблюдался после того, как во вторник вечером API представил оптимистичные данные по динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США. Официальные данные от EIA подтвердили позитив, хотя и оказались чуть более сдержанными. Снижение запасов нефти составило 3,5 млн баррелей против оценки API в 6,1 млн.

Добыча нефти по-прежнему оставалась низкой (10,6 млн б/с), из-за незавершенного восстановления добычи на платформах в Мексиканском заливе. При этом загрузка НПЗ подскочила на 5,4 п.п. до 87,5%, из-за чего запасы бензина выросли впервые за несколько недель.

Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, вернулись в зону выше 21 млн б/с на фоне восстановления инфраструктуры в Мексиканском заливе. Сохранение сильного спроса поддерживает оптимизм на нефтяном рынке и позволяет рассчитывать на сохранение высоких цен.

Фьючерсы на Brent завершили вчерашний день выше $76 за баррель. Котировки вошли в зону локальных максимумов $76-78, где давление со стороны продавцов может вырасти. В то же время позитивный сентимент может поддержать кратковременный импульс выше $78 при отсутствии негативных новостей.

Комментарии ФРС по итогам вчерашнего заседания оказали сдержанное влияние на индекс доллара и товарные рынки. Котировки нефти практически не отреагировали на посыл регулятора, который имел небольшой негативный окрас из-за роста числа прогнозов в пользу повышения ставки в 2022 г. Сегодня с утра фьючерсы Brent продолжают расти и прибавляют 0,3% к уровням предыдущего дня.