В четверг российский рынок вновь открылся вверх на позитивном внешнем фоне, после чего продолжил расти вслед за глобальными площадками и нефтью. В результате наши индексы переписали недельные вершины.

Мировые фондовые индикаторы с начала дня демонстрируют восходящую динамику, ускорив рост незадолго до старта нашей сессии. Позитивом выступают действия Народного банка Китая, который вкачивает в финансовую систему ликвидность для предотвращения негативного воздействия ситуации вокруг крупного китайского застройщика Evergrande, находящегося на грани банкротства. К тому же его акции сегодня подскочили на 18%, оставляя надежду на реструктуризацию долга или иную помощь, в том числе государственную.

Кроме того, рынки отыгрывают вчерашние итоги заседания ФРС. Поначалу риторика регулятора испугала инвесторов, так как содержала предупреждение о возможном начале повышения процентной ставки уже в следующем году, а также о скором сворачивании монетарных стимулов, которое может завершиться уже к середине 2022 г. Однако не была названа даже точная дата старте этого процесса. К тому же начало сокращения покупок активов увязано с существенным прогрессом в достижении целей ФРС по занятости. Поэтому рынки уже сегодня перешли к росту, поддерживаемые сохранением денежных вливаний со стороны американского регулятора.

При этом российский рынок акций полностью проигнорировал поддержку Палатой представителей Конгресса США поправки к проекту оборонного бюджета на 2022 г., ужесточающей санкции в отношении российского суверенного долга. Во-первых, эта мера должна быть одобрена Сенатом, и даже в этом случае будет иметь рекомендательный характер, а окончательное решение о применении санкций будет принимать президент США. Во-вторых, российские инвесторы уже выработали достаточный иммунитет к подобного рода инициативам, которые имели всегда ограниченное негативное воздействие на финансово-экономическую систему России.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 4082 п., у индекса РТС — на 10-летнем максимуме 1773 п. Если мировые рынки и нефтяные цены продолжат рост, мы уже до конца недели можем проверить на прочность эти технические препятствия.

Валютный рынок

Благодаря позитивному внешнему фону рубль с открытия умеренно повышается, приблизившись к годовой вершине в паре с евро и к недельно в паре с долларом. В начале основной сессии российская валюта немного сдала позиции из-за просадки нефти.

Развивающиеся валюты в четверг демонстрируют активное укрепление благодаря оптимизму мировых рынков. Дополнительную поддержку сектору оказывает поступательное снижение доллара.

Российский долговой рынок негативно отреагировал на очередные санкционные инициативы США. Индекс гособлигаций RGBI испытал резкое снижение, обновив полуторалетний минимум.

В то же время рубль довольно спокойно воспринял новость о санкциях, и сегодня пытается продолжить восходящее движение текущей недели. Если мировые рынки и нефтяные цены продолжат расти, доллар может опуститься в район двухмесячного минимума 72,25 руб., который был установлен в прошлую среду.