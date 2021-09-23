Американские фондовые индексы подрастают в первой половине торгов четверга. Продолжается отскок после падения пятницы-понедельника. Китайские риски ослабли, инвесторы оценивают итоги заседания ФРС.

S&P 500 вышел вниз из восходящего канала и пока вернулся к нижней границе фигуры. Ближайшая поддержка 4260 п., есть риски спуска в район 4000 п.

Заседание ФРС

Мероприятие завершилось в четверг. По мнению Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), снижение объема выкупа активов может вскоре быть оправдано. По словам Джерома Пауэлла, руководство ФРС надеется, что программа QE постепенно закончится к середине следующего года.

Медианный прогноз Комитета по операциям на открытом рынке указывает на первое повышение ключевой ставки в 2022 г. вместо 2023 г. FOMC увеличил прогноз по инфляции (динамике ценового индекса потребительских расходов) на 2022 г. с 2,1% до 2,2%.

Китайские риски

Риски дефолта девелопера Evergrande снизились, акции компании в Гонконге сегодня взлетели на 18%. Под вопросом еще два платежа по обязательствам. Инвесторы ждут информации по процентным выплатам в размере $83,5 млн, запланированным на четверг.

Регуляторы внесли ограничения на деятельность компании. Chinese Estates продала долю в China Evergrande из-за опасений о финансовой стабильности и рыночной волатильности.

События дня

Белый дом в четверг проведет виртуальную встречу, чтобы обсудить глобальный недостаток чипов. Будут приглашены главы Apple, Microsoft, Ford.

ервичные заявки на пособия по безработице за неделю составили 351 тыс. после 335 тыс. неделей ранее (прогноз: 320 тыс.).