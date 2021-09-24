МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. На старте сессии рубль резко укрепился благодаря повышению нефти. Однако ситуация на мировых рынках ухудшалась, вызвав резкое снижение российской валюты. При этом нефтяные цены долгое время оставались около максимальных за несколько месяцев уровней.

Фондовые площадки в начале дня предприняли попытку возобновления роста, но вскоре перешли к снижению, ускорившись после открытия европейских торгов.

Негативом выступает рост доходностей гособлигаций США, увеличивающий вероятность более раннего начала ужесточения монетарной политики ФРС. Показатель 10-летних бумаг обновил трехмесячный максимум. Основным фактором данной тенденции выступает подорожание сырьевых товаров, усиливающее инфляцию.

Кроме того, нарастает беспокойство по поводу необходимости повышения потолка госдолга США. Затягивание этого процесса угрожает исчерпанием резервов американского Минфина, что в худшем случае может вызвать неисполнение Штатами своих долговых обязательств. Хотя такой сценарий большинство воспринимает как маловероятный, неопределенность с этой ситуацией оказывает давление на биржевые активы, в том числе гособлигации США, вызывая рост их доходностей.

Еще одним раздражителем для инвесторов остается напряженность вокруг китайского девелопера Evergrande, находящегося на грани банкротства. Накануне компания не осуществила платеж по облигациям. У застройщика есть еще период в 30 дней до объявления дефолта. Однако, по сообщениям СМИ, власти готовятся и к негативному исходу событий.

Развивающиеся валюты с начала дня находятся под давлением восходящей динамики доллара. Утром он совершил рывок вверх, вызвав провал в секторе, многие представители несут ощутимые потери.

Российский долговой рынок испытывает негативное влияние сразу нескольких факторов: угроза санкций на вторичное обращение бумаг, рост доходностей трежерис, а также вероятное дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ на фоне усиления инфляции. В результате индекс гособлигаций RGBI вновь переписал полуторалетний минимум.

В начале основной сессии рубль скорректировался благодаря восходящему импульсу нефти. Но затем она просела, вернув российскую валюту к нисходящей динамике. Внутренняя и внешняя обстановка для рубля складывается негативной, в том числе из-за новых санкционных угроз. Тем не менее агрессивных покупок инвалюты пока не наблюдается. Однако в случае дальнейшего ухудшения ситуации на мировых рынках, особенно на сырьевом, доллар может устремиться к сильному сопротивлению 73,7 рублей.

Нефть пытается удержаться на достигнутых вершинах

Нефтяные цены в начале дня совершили рывок вверх, вновь переписав максимальные за несколько месяцев уровни, но вскоре просели. Утром котировки перешли к умеренному повышению, однако днем стали сдавать позиции. Сейчас Brent прибавляет 0,3% немного выше уровня $77,5.

Давление на все сырьевые товары оказало ускорение роста доллара, произошедшее в середине российской сессии. Дополнительным негативом для нефти выступает ухудшение ситуации на мировых рынках, но пока нефтяные цены удерживаются от более глубокой коррекции, пытаясь закрепиться около достигнутых вершин.

Доллар возобновил рост

Американская валюта с начла дня демонстрирует восходящую динамику, усилив ее в середине наших торгов. В данный момент индекс доллара (DXY) находится вблизи значения 93,4 п., прибавляя 0,35%.

Европейская валюта в первой половине дня сдержанно сдавала позиции, предпринимая частые восходящие попытки. Однако затем пара EUR/USD резко снизилась, теряя сейчас 0,3% немного выше уровня 1,170.

Техническая картина

Пара USD/RUB пытается развить более устойчивое восстановление, находясь в середине диапазона консолидации 72,24-73,70. Если доллару удастся закрепиться над уровнем 73 рублей, мы можем увидеть подъем к верхней границе данного коридора.