МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent продолжают уверенно расти, обновляя уровни 2018 года.

Сохраняющийся сильный спрос на энергоносители в мире, несмотря на завершение автомобильного сезона в США и опасения по поводу экономики Китая, поддерживает рост котировок. При сохранении позитивного сантимента на рынке, полагаем, что рост продолжится, хотя в целом считаем такие цены уже "перекупленными".

Сегодня ориентируемся на удержание нефти Brent в зоне 77-78,5 долларов за баррель.