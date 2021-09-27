МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы обновили недельные вершины, но затем просели вслед за глобальными фондовыми индикаторами и нефтяными ценами.

Фьючерсы на индекс S&P 500 поначалу поступательно росли, нефть также демонстрировала восходящую динамику. Лишь некоторые азиатские площадки находились под давлением сообщений о "серьезной нехватке средств" у проблемного китайского застройщика Evergrande. Тем не менее, даже рынок акций Китая сумел закрыться с потерей менее 1%.

Поддержку рисковым активам оказывает сохранение большого объема ликвидности, предоставленной крупными центробанками в рамках монетарного стимулирования. Многие надеются, что его сворачивание не будет происходить слишком быстро, а околонулевые процентный ставки останутся еще дольше.

Однако эти надежды могут не сбыться, если выходящая в США статистика по рынку труда или инфляции вынудит ФРС быстрее приступить к ужесточению денежно-кредитной политики. Тем более, высокие докризисные цены на сырьевые товары, в том числе на нефть, способны усилить инфляцию.

Незадолго до нашего открытия глобальные площадки стали сдавать позиции. Нефтяные котировки еще утром перешли к умеренной нисходящей коррекции. На старте российской сессии снижение мировых рынков ускорилось, но затем нефть возобновила рост, вернув нас к подъему.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 4082 п., у индекса РТС — на 10-летнем максимуме 1773 п. Судя по опережающей динамике российского рынка, мы уже сегодня можем проверить на прочность эти технические препятствия, если внешний фон существенно не ухудшится.

Валютный рынок

На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку из-за небольшого снижения нефтяных цен, но быстро возобновил укрепление.

Развивающиеся валюты в начале дня укреплялись, но утром стали проседать из-за восходящего импульса доллара, многие вышли в минус. Поддержку доллару оказывает рост доходностей гособлигаций США, отражающий угрозу более раннего сворачивания монетарных стимулов ФРС.

Российский долговой рынок сохраняет нисходящую тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, в очередной раз обновив полуторалетний минимум.

Рубль демонстрирует желание развить восходящее движение на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка. При этом продавцов инвалюты не смущает слабость ОФЗ и другие негативные сигналы, периодически поступающие с глобальных площадок. Поэтому, если внешний фон не ухудшится, доллар в ближайшее время может проверить на прочность трехмесячный минимум 72,24 рубля.