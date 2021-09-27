МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Представители китайских и британских вооруженных сил по-разному оценили проход британского фрегата «Ричмонд» через Тайваньский пролив, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Твиттер фрегата. Китай подтвердил нелегальность операций с криптовалютой

Там в частности размещено сообщение о походе: "После напряженного периода работы с партнерами и союзниками в Восточно-Китайском море мы сейчас направляемся через Тайваньский пролив, чтобы посетить Вьетнам и Вьетнамский народный флот".

Представитель британского военно-морского флота адмирал Тони Радакин в интервью японскому агентству Nikkei прокомментировал проход фрегата через воды, который Китай считает своими территориальными. Он заявил о том, что Тайваньский пролив «является свободной для навигации зоной… и находится в международных водах, поэтому может быть использован разными странами».

Однако представители Народно-освободительной армии Китая увидели в проходе британского корабля «дурные намерения». По их словам, это «причиняет ущерб миру и стабильности в Тайваньском заливе».

Китайская сторона заверила, что ее вооруженные силы «сохраняют повышенный уровень готовности и готовы противостоять всем угрозам и провокациям».

Не оставили без внимания это событие и местные СМИ. Некоторые издания сочли прохождение британского военного корабля между Тайванем и Китаем знаком в адрес Китая.

Британский военный корабль впервые с 2019 года прошел через Тайваньский пролив.