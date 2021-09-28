МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю уверенным ростом и выглядел сильнее других мировых фондовых площадок. Индекс МосБиржи сумел переписать исторические максимумы на выросших торговых оборотах.

Причины опережающей динамики нашего рынка прежние — высокие цены на нефть и газ. Фьючерсы Brent во вторник прибавили 1,8% и в моменте приближались к отметке $80. Цены на газ в Европе возобновили подъем и вернулись к 950 долларам за тысяч кубических метров.

Это идеальный фон для российского нефтегазового сектора, который в очередной раз оказался среди лидеров роста на нашем рынке. Мы уже много раз отмечали позитивный взгляд по Лукойлу, Роснефти и Газпрому. Пространство для их положительной переоценки при такой конъюнктуре еще сохраняется. На фоне высоких сырьевых цен также наблюдается повышенный спрос в голубых фишках банковского сектора.

Отрыв наиболее ликвидных акций от второго эшелона продолжает расти. Соотношение индекса голубых фишек к бумагам средней и малой капитализации поднялось к новым максимумам с января прошлого года.

Сегодня внешний фон с утра без значительного улучшения, так что скорость подъема нашего рынка может снизиться. Ближайшие цели по индексу МосБиржи в районе 4110 п. уже практически достигнуты.

Курс USD/RUB опустился к 72,5. В качестве ближайших целей по-прежнему выделяем область 71,5-72. При такой благоприятной конъюнктуре на нефтегазовом рынке достижение этих отметок выглядело бы абсолютно оправданным.

В последние недели драйверы роста цен на нефть не меняются. Сложился комплекс позитивных факторов и ключевой из них — это тренд по снижению мировых запасов нефти на фоне пусть и незначительного, но дефицита предложения. Для рынка нефти в последние годы любое отклонение от баланса спроса и предложения на 0,5-1 млн б/с способствует формированию устойчивого тренда. То есть рынок продолжает оставаться неэластичным.

В США мы видим большие сложности с восстановлением добычи после урагана Ида, процесс идет очень медленно. По последним данным EIA, она составляет 10,6 млн б/с против 11,5 до урагана. Мы и до этой стихии отмечали, что производство крайне медленно увеличивается относительно рыночных ожиданий, а сейчас ситуация лишь усугубилась.

Можно было бы этому противопоставить риски будущего преизбытка предложения в США ввиду поступательного увеличения числа активных буровых установок. Однако и здесь мы видим, что даже при 400+ активных буровых (против 180 годом ранее), вот уже 12 месяцев подряд снижается число пробуренных, но незавершенных скважин DUC. За год их количество сократилось с 7600 до 5500 и этот процесс продолжается. То есть медленное восстановление добычи США сопровождается еще и постепенным израсходованием резервных скважин. Это значит, что до уровней, когда буровая активность сможет обеспечить устойчивый рост производства, еще далеко.

Фактор роста цен на газ и энергетический уголь также играют свою роль, помогая котировкам нефти. Возможность переориентации части мощностей в зависимости от топлива приводит к постепенному выравниванию их динамики. Когда газ растет/падает на 5-10%, то это обычно никак не сказывается на нефтяных котировках. Но если наблюдается кратный рост стоимости, то степень влияния этого фактора на фьючерсы Brent становится более ощутимой.

Поддержку рынку нефти оказывает и тотальный оптимизм крупных инвестдомов по рынку нефти, многие из которых повысили таргеты по Brent в район $80-90 за баррель. Текущий глобальный дефицит предложения больше, чем многие ожидали. При этом восстановление глобального спроса произошло быстрее прогнозов. Кроме того, в СМИ все больше появляется информации, что ряд стран ОПЕК+ могут не суметь полностью реализовать плановое увеличение добычи в рамках растущих квот по сделке, что дополнительно подогревает спекулятивный спрос.

По данным EIA, к концу года размер дефицита предложения сократится вследствие увеличения добычи в США и ежемесячного наращивания производства со стороны стран ОПЕК+. Так что хотя на рынке и преобладают позитивные настроения (в октябре можем еще видеть дефицит), после преодоления отметки в $80 скорость восходящего тренда, возможно, замедлится.

На рынке США не наблюдается единой динамики. Вновь началось расхождение между зрелым промышленным индексом DJIA (+0,2%) и высокотехнологичным Nasdaq 100 (-0,8%). Первый растет на фоне снижения второго, что во многом обусловлено увеличением доходностей по длинным гособлигациям США. Рост ставок — очевидный негатив для высокотехнологичных гигантов. На горизонте нескольких кварталов шансы на дальнейший подъем доходностей высокий, так что топовые фишки типа FAANG вряд ли смогут продолжить показывать опережающую динамику относительно рынка, как это было на протяжении последних 14 лет.

Соотношение акций стоимости к акциям роста недавно возвращалось к многолетним минимумам. На мой взгляд, на горизонте 1-2 лет долю акций value-компаний в портфеле нужно увеличивать против growth-историй.

Между тем, рост ставок в США способствует продолжению падения в рублевых облигациях. Индекс ОФЗ в понедельник снова снижался и опустился до минимумов за полтора года. Причин для резкого разворота тенденции пока не появляется.

В фокусе

∙ Мечел-ао (+7,4%), Мечел-ап (+4,4%). Бумаги компании продолжают оставаться одними из самых волатильных среди более-менее ликвидных инструментов. Они регулярно попадают в топ лидеров роста/снижения, резко реагируя на любые отклонения в ценах на уголь. Повышенная эластичность к сырьевым ценам у обыкновенных акций обусловлена высокой долговой нагрузкой. Текущие уровни по коксующемуся углю крайне благоприятны для Мечела в плане перспектив постепенного снижения долговой нагрузки. Однако в случае их возврата на исходные позиции до недавнего ралли, ситуация кардинально поменяется, и вновь в центре внимания могут оказаться риски недоинвестирования.

∙ Газпром (+3,2%). В понедельник переписаны многолетние максимумы, преодолена отметка в 350 руб. Следующей очевидной целью движения выступают рекордные отметки 2008 г. — 369,5 руб. Однако и на этом движение может не остановиться. В среднесрочной перспективе допускаем рост к 390 руб., учитывая ситуацию на рынке газа, объемы экспорта и перспективы роста дивидендов.

∙ Роснефть (+2,3%). Акции растут пять сессий подряд, оправдывая ожидания. В качестве следующих ориентиров накануне обозначали область 635-640 руб. Эти уровни остаются актуальными.

∙ Яндекс (+1,7%). Несмотря на слабость крупных высокотехнологичных компаний в США, акции вчера сумели показать опережающую динамику. Котировки вновь приближаются к 6000 рублей. В случае преодоления и закрепления выше этой отметки могут открыться новые среднесрочные цели в районе 6550-6750 рублей.

∙ Mail.ru Group (-2,5%). В отличие от Яндекса расписки Mail.ru выглядели слабо. Уже несколько дней наблюдаем отсутствие интереса инвесторов к бумагам, что транслируется в постепенном сползании котировок. Каких-то локальных факторов для ускорения в самой ближайшей перспективе пока не наблюдается, но на более длинном горизонте позитивные драйверы могут появиться.

∙ Эталон (-3,1%). Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие, совет директоров рекомендовал дивиденды и поменял дивполитику. Негативная реакция в бумагах видится временной. Текущая оценка компании предполагает очевидный дисконт по мультипликаторам к другим представителям сектора. Долгосрочный взгляд на перспективы расписок Эталона положительный.

∙ Черкизово (-5,1%). В акциях продолжается поступательная коррекция после 50%-ой волны роста с середины августа. Риски чуть более глубокого отката остаются повышенными.

∙ На Московской бирже вчера впервые начались торги ОФЗ и еврооблигациями на вечерней сессии.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 — без изменений, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около 79,9 долларов.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.