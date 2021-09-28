Нефть стремится закрепиться выше 80 долларов за баррель на позитивных ожиданиях по спросу
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Декабрьский фьючерс на нефть Brent вплотную подошел к 80 долларам за баррель. Рынок продолжает отыгрывать ожидания сильного спроса. Так, ВР прогнозирует, что спрос вернется к докризисному уровню уже в следующем году на фоне повышенного потребления со стороны Азии. При этом компания ожидает, что на рынке сформируется избыток предложения в 0,7 миллионов баррелей в день из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и США. Такой прогноз схож и с нашей оценкой (мы ждем избытка предложения), однако в настоящее время рынок оценивает только перспективы восстановления спроса. Сегодня в фокусе данные от API, завтра — от Минэнерго США.
Если данные выйдут неплохими, спекулянты получат очередное подтверждение крепости спроса, что будет способствовать дальнейшему росту нефтяных котировок. На сегодня от нефти Brent ждем попыток теста и закрепления выше 80 долларов за баррель.
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