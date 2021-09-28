МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи вновь переписал историческую вершину, а индекс РТС — десятилетнюю. Однако вскоре мы стали активно сдавать позиции вслед за глобальными фондовыми индикаторами и нефтью.

В начале дня фьючерсы на индекс S&P 500 находились под давлением, но быстро перешли к восстановлению. Нефтяные цены демонстрировали активный рост, котировки Brent в очередной раз обновили трехлетний максимум. Незадолго до старта российской сессии внешний фон стал ухудшаться.

Все большее беспокойство у инвесторов вызывает нефтяное ралли и высокие докризисные цены на другие сырьевые товары. Это способно усилить инфляцию, подтолкнув ФРС к более раннему старту сворачивания монетарных стимулов. На этом фоне продолжается рост доходностей гособлигаций США, показатель 10-летних бумаг превысил 1,5% впервые с конца июня.

Ближайшие поддержки у нас находятся на вчерашних минимумах: 4062 п. у индекса Мосбиржи и 1760 п. у индекса РТС. Если нефть и мировые рынки продолжат снижение, мы можем уже сегодня проверить на прочность эти уровни.

Валютный рынок

Поначалу рубль укреплялся на позитивном внешнем фоне, в очередной раз обновив годовой максимум к евро и недельный к доллару. Незадолго до старта основной российской сессии мировые рынки и нефтяные цены стали сдавать позиции, что вызвало просадку рубля. В результате он растерял почти все сегодняшние достижения.

Все большее беспокойство у инвесторов вызывает нефтяное ралли и высокие докризисные цены на другие сырьевые товары. Это способно усилить инфляцию, подтолкнув ФРС к более раннему старту сворачивания монетарных стимулов. На этом фоне продолжается рост доходностей гособлигаций США, показатель 10-летних бумаг превысил 1,5% впервые с конца июня.

Увеличение ставок на американском долговом рынке спровоцировало очередную волну роста доллара. Это ударило по сектору развивающихся валют, многие представители несут ощутимые потери.

Российский долговой рынок пытается переломить негативную тенденцию. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI резко отскочил от нового полуторалетнего минимума, но вскоре сдал позиции, растеряв почти весь плюс.

Российская валюта находится под воздействием двух связанных противоположных факторов. С одной стороны, рост нефти благоприятствует укреплению рубля, с другой, эта тенденция оказывает давление на рисковые активы и развивающиеся валюты. Если нефтяные цены и мировые рынки ускорят снижение, доллар способен вернуться выше 73 рублей.