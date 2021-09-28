МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. По итогам торгов понедельника динамика фондовых индексов США была разнонаправленной. Так, S&P 500 и Nasdaq упали в пределах 0,5%, а Dow Jones подрос на 0,2%. Доходность 10-летних US Treasuries приблизилась к 1,5%. Циклические сектора чувствовали себя лучше других с возвращением reflation trade. Лучшую динамику показывал энергетический сектор на фоне максимальных с 2018 года цен на нефть.

До 1 октября в США необходимо в очередной раз поднять ограничения по государственным долговым обязательствам, чтобы избежать остановки работы правительства. Демократы создали закон во избежание таких ситуаций в будущем, но для прохождения этого закона нужна поддержка части республиканцев в сенате.

Nike предоставила слабые финансовые результаты за 1К22 на фоне сохранения проблем с цепочкой поставок. Рост выручки составил +16% против 18% консенсус-прогноза. В разрезе каналов продаж сохранились высокие темпы роста выручки онлайн +25% г/г, несмотря на открытие физических магазинов; в собственных магазинах Nike рост составил +24%; при 5% г/г росте в оптовых продажах, ввиду низкого уровня запасов. В разрезе регионов рост в Северной Америке составил +15% г/г (повышение трафика в физических магазинах и старта сезона "Back to school"). Рост в сегменте EMEA составил 8% (замедление на фоне срыва цепочек поставок), при 1% росте выручки в Китае. Замедление темпов роста в Китае связано с введенными ранее карантинными ограничениями, что существенно снизило трафик в физических магазинах. На фоне проблем с цепочками поставок, менеджмент Nike понизил прогноз по выручке. Так, темпы роста выручки были понижены с 10-12% (low double-digit) до 5-7% (mid-single digits). По оценкам менеджмента проблемы с поставками будут наблюдаться во всех регионах присутствия, улучшение текущей ситуации менеджмент ожидает лишь в фискальном 2023 году.

Как отмечалось ранее, в течение квартала сбои в цепочках поставок усилились. В частности, почти вдвое выросло время поставки товаров из Азии в Северную Америку (с 40 дней до 80). Кроме того, частичное закрытие фабрик во Вьетнаме (~ 80% фабрик Nike по производству обуви), связанное с распространением COVID-19 среди работников, приведет к сокращению объема производства во втором квартале.

По итогам квартала валовая маржа составила 46,5% (+1,7% относительно 2020 года), улучшение наблюдалось на фоне роста доли онлайн-продаж и роста цен на реализуемую продукцию. Учитывая текущие повышенные расходы на транспортировку (фрахт), менеджмент прогнозирует улучшение валовой маржи лишь на 1,25% против 1,25%-1,5% кварталом ранее.

Мы оцениваем это умеренно негативно. Второй квартал подряд выручка Nike не дотягивает до прогнозов на фоне проблем с цепочками поставок. Удлинение сроков поставок вкупе с временным закрытием мощностей производства на фоне распространения COVID-19 продолжат оказывать сдерживающее влияние на продажи компании на горизонте 1 года. При этом необходимо отметить, что менеджмент сообщает о высоком уровне потребительского спроса и силе бренда компании. На наш взгляд, краткосрочные факторы не должны существенным образом повлиять на восприятие бренда клиентами. Учитывая текущие проблемы, менеджмент переоценивает риски концентрации производственных мощностей, рассматривая возможности географической диверсификации. Несмотря на краткосрочные трудности Nike остается компанией, имеющий сильный бренд, который позволит ей показывать 7-9% (high-single digits) рост выручки в прогнозном периоде, при улучшении операционной маржинальности за счет расширения валовой маржи (рост доли диджитал продаж).

Carnival представила неплохие результаты за 3кв21 с окончанием 31 августа. Загрузка по плавающим кораблям 54%, 59% на конец квартала, а по американским кораблям 70%. Средняя выручка на пассажира в день (включая пандемийные скидки) на 20% выше пиковых значений 2019 года, в том числе за счёт сопутствующих услуг. Все коммерческие рейсы получили положительный свободный денежный поток. Ожидается, что в 4кв21 47% от всех мощностей (плавающих и простаивающих) будет загружено, по сравнению с 17% в 3кв21. Объём бронирований вырос на $0,6 млрд до $3,1 млрд, что снизило уровень оттока денежных средств от простоя флота. Компания по-прежнему планирует вернуть 75% флота в коммерческое плавание до конца 2021 и 100% к весне 2022. Ликвидность составила 7,8 миллиардов долларов, по сравнению с 9,4 миллиардами долларов на конец предыдущего квартала.

Мы оцениваем это умеренно позитивно, так как дельта вариант COVID-19 практически не повлиял на планы компании и фактический перезапуск коммерческих операций. Также позитивно выглядит рост выручки (на пассажира в день) на 20% относительно уровня 2019 года, при нашем прогнозе на уровне 2019 года.