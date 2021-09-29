МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Индекс доллара продолжает расти уже четвертую сессию подряд, в целом прибавив за неделю порядка 0,4% и обновив очередной максимум с ноября 2020 года. Тем не менее на развивающихся рынках в среду наблюдается незначительная коррекция американской валюты. К середине дня в небольшом плюсе находились валюты РФ, Турции, ЮАР, Индии и Мексики.

Пара доллар/рубль закрепилась в последние дни в диапазоне 72,5-73,0 рублей. В среду рубль демонстрировал минимальное укрепление. В целом с начала торгов пара находилась в диапазоне 72,7-72,85 рублей, однако ближе к середине дня торговый диапазон и вовсе сузился до отметок 72,75-72,8 рублей. Основным фактором поддержки рубля в последнее время остаются котировки нефти, хотя с начала текущей недели цены растеряли часть преимущества, полученного в течение прошлой недели. Кроме того, постепенно сходит на нет эффект от налогового периода после прохождения пика платежей.

Отметим, что в среду основные фондовые индексы в Европе и фьючерсы в США торгуются в зеленой зоне, однако настроение рынков может быстро смениться в худшую сторону. В частности, инвесторы все еще испытывают определенное беспокойство в отношении китайского фондового рынка из-за проблем застройщика Evergrande. Кроме того, постепенно увеличивается нервозность в отношении вопроса по расширению потолка госдолга в США.

В случае усиления коррекции на рынке нефти и ухудшения аппетита к риску на глобальных площадках доллар предпримет попытки возвращения на уровень в 73 рубля. В то же время инвесторы на локальном рынке могут позитивно отреагировать на возможный приезд в РФ замгоссекретаря США В. Нуланд в октябре.