МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Вслед за позитивным началом торгов рубль умеренно просел, но на старте основной сессии продемонстрировал кратковременное укрепление, обновив сегодняшние вершины к бивалютной корзине.

Поначалу глобальные площадки находились под давлением, но постепенно возвращали утраченные позиции. Правда, нефть до открытия европейских торгов продолжала снижаться, но затем совершила рывок вверх.

Мировые рынки пытаются выкупить вчерашний провал, вызванный опасениями всплеска инфляции из-за разрастающегося энергетического кризиса. Это способно ударить по экономическому росту, одновременно лишив центробанки возможности продолжать поддерживать экономику монетарными стимулами.

Развивающиеся валюты в среду демонстрируют разнонаправленную динамику, многие сумели утром укрепиться. После старта европейских торгов ситуация в секторе ухудшилась из-за восходящего движения доллара, некоторые представители вышли в минус.

Российский долговой рынок продолжает развивать умеренное восстановление, чему могла способствовать объявленная во вторник отмена сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Это решение было направлено на содействие стабилизации рыночной ситуации.

Нефть активно восстанавливается

Нефтяные цены поначалу продолжали мощное нисходящее движение, стартовавшее вчера от новых многомесячных вершин. Однако после открытия европейских торгов котировки стали быстро повышаться. К текущему моменту произошел умеренный откат, сейчас Brent теряет 0,3% вблизи значения 78 долларов.

Ночные данные Американского института нефти отразили неожиданный и существенный рост запасов нефти, что оказало дополнительное давление на нефтяные цены. Поэтому сегодня существенно повлиять на динамику нефти и рублевых активов способна финальная отраслевая статистика от Минэнерго США (17:30 МСК).

Доллар продолжает обновлять многомесячные вершины

В начале дня американская валюта находилась под небольшим давлением. На старте европейской сессии индекс доллара (DXY) совершил рывок вверх и вслед за резкой просадкой продолжил развивать восходящее движение, обновляя годовой максимум. Сейчас DXY прибавляет 0,3% вблизи уровня 94 п.

Европейская валюта поначалу продолжала консолидацию второй половины предыдущей сессии. После открытия у нас основных торгов пара EUR/USD резко снизилась, достигнув минимальных с ноября прошлого года уровней. Сейчас она теряет 0,3% около значения 1,165.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает совершать разнонаправленные движения недалеко от нижней границы диапазона 72,2-73,7 рубля. Пока часовая свечка не будет закрыта за его пределами, более вероятно сохранение консолидационного характера динамики доллара.