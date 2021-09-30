МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера по итогам основной сессии снизился на 0,2%, показав более слабый результат, нежели западные площадки. Это нас не особо пугает, ведь ранее российский рынок акций рос опережающими темпами.

Сегодня внешний фон говорит о возобновлении роста большинство "голубых фишек": более чем на 0,5% растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Нефть, правда, немного подешевела по сравнению со вчерашним закрытием, но остается дорогой — 77,8 доллара за баррель.

Сильным сопротивлением по Индексу Мосбиржи является район 4120 пунктов — там проходит верхняя граница восходящего канала. Сил для ее пробоя и закреплении выше сейчас недостаточно.

Не исключено, что котировки нефти сегодня вновь приблизятся к отметке 80 долларов за баррель. Но пока в ней отыгрывается не очень хорошая вчерашняя статистика от Минэнерго США: запасы выросли на 4,6 миллионов баррелей при ожидании их снижения на 1,7 миллионов. При этом среднесуточная добыча возросла с 10,6 млн до 11,1 млн. Рост показателей обусловлен восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида и не является особым сюрпризом, поэтому данный негатив скоро перестанет действовать на рынок.

В такой ситуации стоит продолжать как минимум держать в портфелях акции нефтегазовых компаний, прежде всего "Роснефти" и "Лукойла", а также "Газпрома", от которого ждем обновления исторического максимума и последующего движения в район 400 рублей.

Ухудшился долгосрочный взгляд на "Норникель". Владимир Потанин заявил о необходимости направлять на инвестиции и социальные проекты денег больше, чем на дивиденды, и предупредил о снижении дивидендных выплат в дальнейшем. Вряд ли после такой новости в ближайшей перспективе "Норникель" будут торговаться лучше рынка.

Вчера на 6% взлетели акции "ИнтерРАО" на фоне сообщения, что Китай просит увеличить экспорт электроэнергии. Новость сама по себе позитивна для компании, особенно если она эту просьбу будет удовлетворять. Вот только сама бумага в последнее время слабо прогнозируема. Есть подозрения, что в ней завелся какой-то крупный продавец.

Среди других идей по-прежнему рекомендуем внимательно смотреть за Сбером: пора бы ему броситься догонять далеко ушедший вперед рынок.

Рубль, несмотря на окончание налогового периода, не спешит сдавать позиции. Поддержку ему оказывают высокие цены на энергоносители. Однако на следующей неделе давление на российскую валюту может возрасти из-за очень вероятного увеличения покупки валюты в рамках бюджетного правила. Пока же диапазон 72,5-73 рублей за доллар выглядит комфортным для рубля.