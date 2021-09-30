Рынок нефти: начали за здравие, но вырасти не удалось
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть второй день подряд торгуются в плюсе в первой половине дня, но к закрытию теряют весь накопленный рост и закрываются с минусом. Вчера сдерживающим фактором стала отраслевая статистика из США, которая показала смешанные данные, а также скачок доллара. Индекс DXY вчера вновь обновил максимум с ноября 2020 года на фоне ожиданий скорого сворачивания стимулов ФРС США.
Отчет EIA в среду показал неоднозначные результаты, хотя сразу после публикации и наблюдался скачок котировок. Запасы нефти в США выросли на 4,6 млн барр., превысив как консенсус-прогноз, так и оценку от API. Запасы бензина смотрелись чуть лучше — здесь рост на 0,2 миллиона оказался ощутимо ниже ожидаемых 1,4 миллиона баррелей.
Добыча нефти на прошлой неделе восстановилась до 11,1 млн б/с — среднего уровня в I полугодии 2021 года. При этом нефтепереработка остается относительно низкой: загрузка НПЗ на уровне 88,1% против 92,4% перед ураганом Ида.
Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, снизились на 0,75 миллионов б/с до 20,4 миллионов б/с. При этом поставки бензина, напротив, выросли на 0,5 миллиона б/с, что говорит о сильном спросе на автомобильное топливо.
В целом, можно говорить о сохранении высокого спроса в США. Это благоприятный фактор для нефтяных цен, рост которых сейчас во многом связан с оптимизмом в отношении потребления.
На стороне предложения новых значимых новостей не было. На следующей неделе министры стран-членов ОПЕК+ встретятся, чтобы обсудить производственную политику на октябрь. Ожидается, что планы по увеличению добычи на 400 тыс. б/с останутся неизменными. Технический комитет ОПЕК+ в среду скорректировал оценку профицита нефти в 2022 г. с 1,6 млн б/с до 1,4 млн б/с, о чем сообщает Reuters. В этом году дефицит окажется на уровне 1,1 млн б/с.
Фьючерсы на Brent после отката от 80 долларов за баррель строят консолидацию в районе 78-79 долларов, причем на младших таймфреймах наблюдается снижение локальных максимумов. При такой картине не исключено, что просадка окажется более глубокой и может дойти до $76. Однако в условиях сохранения прогнозов по сильному спросу в IV квартале позитивный сентимент будет поддерживать котировки. Спуск ниже $76 сейчас выглядит маловероятным.
Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,3% ниже уровней закрытия предыдущего дня.
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