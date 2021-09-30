Стабилизация нефти помогла российскому рынку закончить день в плюсе
Сегодня индекс МосБиржи вырос на 1,1%, вплотную приблизившись к историческим максимумам на фоне стабилизации нефтяного рынка.
Локомотивом восстановления российского рынка стали бумаги финансовых компаний, также поддержку оказали «фишки» нефтегазовой отрасли. Отмечаем позитивную реакцию рынка на публикацию финансовых показателей ВТБ (+1,9%) за август. Также спросом пользовались акции Сбербанка (+3,6%) вследствие чего объём торгов превысил средний показатель за сентябрь в 2,5 раза.
Бумаги Газпрома (-0,1%) на открытии торгов смогли переписать исторический максимум, но потенциал роста иссяк и уже к вечеру цены опустились на уровень закрытия вчерашнего дня.
Акции НОВАТЭКа (+2,9%) вернулись выше отметки в 1900 рублей, бумаги Сургутнефтегаза (+3,6%) продолжали раллировать.
Во всех остальных секторах спрос оставался сегментированным. Пытались отскочить акции Акрона (+2,2%), которые смогли преодолеть отметку в 7000 рублей после утверждения дивидендных выплат по результатам прошлых лет.
В металлургическом и горнодобывающем секторе уверенно росли бумаги Мечела (+5,2%) на фоне роста мировых цен на уголь, а также акции Распадской (+5,3%), поддерживаемые сегодняшним закрытием реестра акционеров для выплаты дивидендов.
Также в лидерах роста акции золотодобытчиков (Полюс: +2,0%; Полиметалл: +2,0%), которые следуют вслед за укреплением цен на золото.
В аутсайдерах торгов бумаги АФК «Система» (-2,0%), АЛРОСА (-0,9%), ФСК ЕЭС (-1,2%) и ТМК (-1,4%).
Отдельно отмечаем акции Норильского Никеля (-2,2%), которые снижались на фоне падения цен на никель и медь, а также после заявления менеджмента о необходимости снижения дивидендов.
Ожидаем, что завтра индекс МосБиржи может превысить исторический максимум ввиду сохранения высоких цен на энергоносители.
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