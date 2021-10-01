МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Вчера российский индекс РТС закрыл день ростом +1,21%, что соответствует позитивной динамике индекса развивающих рынков от MSCI (+0,8%). Негативная ситуация на рынках США влияет и на наш рынок. Но между ситуацией на отечественном фондовом рынке и на американском есть принципиальное различие. Американский рынок переоценен, отечественный при текущих уровнях цен на нефть и газ недооценен. Есть интересные акции на нашем рынке. У акций Газпрома, к примеру, коэффициент цена/прибыль сейчас находится в районе 8, что в полтора раза ниже среднеотраслевого показателя в России. А в США соответствующий среднеотраслевой коэффициент по нефтегазовой отрасли в два с лишним раза выше. Правда, у нас остаются политические риски, но Америка сейчас озабочена другими проблемами, такими как "Потолок госдолга" и противостоянием с Китаем. Если новый пакет санкций против России, который сейчас готовится в США, будет радикальным, в перспективе это послужит сближению Китая и России, что США не нужно.



Разумеется, никто не гарантирует, что цены на нефть в обозримом будущем останутся на высоких уровнях. Внимательно следим за предстоящей в понедельник встречей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников. По прогнозам ОПЕК в октябре и ноябре будет наблюдаться дефицит нефти. Из-за скачка цен на природный газ производители электроэнергии переходят на дизельное топливо и мазут. Насколько устойчивым будет этот тренд на переналадку электростанций сказать сложно. В 1939 году Германии нужно было много мазута, который они купили в СССР. После этого мазут в глазах Сталина стал чем-то необыкновенно ценным вроде золота и тепловые электростанции СССР в авральном порядке переходили на торф и уголь, чтобы высвободить как можно больше мазута. Разумеется, мазут не является особо ценным продуктом. Его цена в этом году выросла на 40% только потому, что цена на газ и нефть выросла. Если страны ОПЕК поддадутся в понедельник давлению со стороны США и решат увеличить добычу больше ранее утвержденных 400 000 баррелей в сутки, цены на нефть несколько снизятся. Начиная с 22 августа, на графике нефти марки Brent сформировался агрессивный повышательный тренд, который в данный момент проходит в районе 76. "Нефтебыкам" важно чтобы котировки не снижались ниже этой отметки.



Американские фондовые индексы закрыли день в отрицательной зоне. В США в сентябре завершилась масштабная программа пособий по безработице стоимостью более $800 млрд. Большая часть этих средств была инвестирована в акции и теперь "быкам" необходимо найти новые драйверы для роста рынка. Различные фондовые индексы в США просели в сентябре на 4,5 — 5,5%. Октябрь статистически также неблагоприятный месяц для рынка США. На все это накладывается повышенная инфляция и неопределенность дальнейшей политики ФРС. От повышения процентной ставки в 2022 или 2023 году мало какие акции выиграют кроме акций компаний финансового сектора. А неопределенность с политикой ФРС сострит в том, что на данном этапе борьба с инфляцией дело безнадежное. У ФРС имеются как минимум три "монетарных тормоза", включая объемы выкупа гособлигаций на которые может нажать. Но если нажать одновременно на эти тормоза, финансовая система США обрушится.

Ситуация с инфляцией довольно безнадежна. Инфляция будет расти, а общество в США будет говорить "лишь бы не было депрессии как в 1929 году" и прежде чем общество устанет от инфляции пройдут годы! В 1968 году — 1982 году примерно десять лет потребовалось пока общество устало от инфляции. Потом американское общество выбрало Рейгана с мандатом: "делай что хочешь, но останови инфляцию". В ФРС пришел Пол Волкер, который снизил инфляцию с 14,8% в 1980 году до 3,6% в 1989 году. В прошлый раз общество "измучилось" от инфляции за 10 лет. Сейчас наверное это произойдет за быстрее — за 4-5 лет. Но никаких предпосылок к тому чтобы ФРС начало серьезно бороться с инфляцией в 2021 году нет. После снижения американского рынка жду негативного открытия отечественного. При этом график индекса РТС остается в "зоне быков".