Европейский фондовый рынок в четверг закрылся небольшим снижением. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,05%, немецкий DAX и британский FTSE 100 просели на 0,4%, французский CAC 40 потерял 0,3%.

Экономика Великобритании во втором квартале 2021 года увеличилась на 5,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 4,8%. Оценка роста британского ВВП в годовом выражении была улучшена до 23,6% с 22,2%.

Потребительские цены во Франции в сентябре 2021 года выросли на 2,7% в годовом выражении. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 2,4% в августе и были максимальными с декабря 2011 года.

Потребительские цены в Германии в сентябре увеличились на 4,1% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1993 года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 4,2%.

Основные фондовые индексы США начали день с роста, но в последующие часы резко упали. Индекс S&P 500 в четверг упал на 1,2%, Dow Jones Industrial Average снизился на 1,6%, и понес свой первый квартальный убыток с первых трех месяцев 2020 года, Nasdaq потерял 0,44%. Рынки рухнули к концу квартала, отправив индекс S&P 500 в худший месячный спад с момента вызванной пандемией распродажи в марте 2020 года.

В четверг стало известно, что американскому Сенату удалось принять временный бюджет США на 2022 финансовый год, чтобы не допустить ситуации шатдауна. Срок действия нового бюджета — до 3 декабря. В дальнейшем бюджет поступит на рассмотрение в Палату представителей, а в случае утверждения конгрессменами и там — на подпись президенту США Джо Байдену.

Акции Bed Bath & Beyond в четверг упали на 22% после того, как компания снизила прогноз по выручке и прибыли на фоне проблем с цепочками поставок и инфляции. Компания сообщили о резком снижении посещаемости магазинов в августе. Акции аннулировали свое ралли мемов в 2021 году, упав более чем на 4% за год. Другие розничные акции, включая Gap, Newell Brands и Bath & Body Works, также снизились.

Также существенное снижение продемонстрировали бумаги Kohl's, просев на 12%. Поводом для снижения стало понижение Bank of America рейтинга акций до "хуже рынка" с покупки, сославшись на постоянные проблемы с цепочками поставок. Фирма также снизила свою целевую цену до $48 за акцию с $75.

Акции Virgin Galactic взлетели более чем на 12% за день после того, как Федеральное управление гражданской авиации разрешило компании космических путешествий возобновить запуски после завершения расследования инцидента во время полета 11 июля.

В пятницу страны еврозоны опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе. В экономическом календаре США также публикация данных по личным расходам и доходам, индекса потребительских настроений от Michigan.

Сентябрь западные площадки закрыли снижением. Учитывая, что так много потенциальных проблем остаются нерешенными, от переговоров по долгам и потенциальных изменений в налоговом кодексе, ожидается, что дальнейшая динамика рынка будет непростой.