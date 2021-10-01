МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. После всего лишь одной сессии отставания от западных площадок российский рынок в четверг вновь сумел показать опережающую динамику. Индексы Европы и США завершали день в основном на отрицательной территории, тогда как индекс МосБиржи почти дотянулся до новых исторических максимумов.

Отмечаем резкий скачок объемов торгов в последний день III квартала. В четверг обороты по индексу составили 140 миллиардов рублей.

Главным локомотивом роста нашего рынка выступили обыкновенные акции Сбербанка, которые обновили рекордные отметки и снова стали лидером по обороту торгов, обогнав Газпром. Подъем бумаг на 3,8% обеспечил прирост всего индекса МосБиржи на 0,5%.

Импульс роста в Сбербанке стал результатом слома верхней границы месячного боковика (335 руб.), что четко видно по структуре движения внутри вчерашней сессии. Следующие трендовые уровни сопротивления сместились к 350 рублям. Область 334-336 рублей — теперь ближайшая точка опоры.

Общую поддержку нашему рынку оказывают высокие цены на энергоносители. Продолжается ралли в газе, фьючерсы Brent остаются недалеко от рекордных 80 долларов, дорожает уголь. Однако высокие цены отражают нарастание мирового энергетического кризиса, что уже оказывает серьезное давление на рисковые активы, не связанные с сырьем. Это угрожает ускорением инфляции, скорым ужесточением монетарной политики ключевых мировых ЦБ и создает риски для более долгосрочных перспектив глобальной экономики, а в конченом счете и сырьевого рынка.

Впрочем, пока конъюнктура позитивно сказывается на российских индексах, позволяя опережать в динамике рынки других развивающихся стран. Соотношение долларового РТС к MSCI Emerging Markets поднялось до максимума c начала 2020 года.

За счет попеременного роста Газпрома, Сбербанка, нефтяников и металлургов мы видим поступательное расширение спреда в динамике между голубыми фишками (+23,4% с начала года) и акциями компаний средней и малой капитализации (+9,4% с начала года). Причин для смены этой тенденции в рамках общей фазы роста пока нет. Спред мог бы частично схлопнуться в случае общерыночной коррекции, так как наиболее ликвидные бумаги в таком случае должны падать сильнее.

По индексу МосБиржи ранее в качестве целевого ориентира обозначали уровень 4110 п. Сегодня с утра внешние факторы пока не располагают к ускорению роста, а способствуют переходу в формат временной боковой консолидации, но если все-таки отметка 4110 п. будет пройдена, то тогда в качестве следующей цели выступит верхняя граница растущего тренда, расположенная около 4140-4150 п.

На рынке акций США сохраняется слабая картина, о чем мы писали несколько дней подряд. Вчерашняя сессия это вновь подтвердила. После позитивного старта торгов к концу дня мы вновь увидели распродажу и спуск к новым локальным минимумам. Продавцы по-прежнему доминируют.

Впрочем, о масштабном обвале говорить не приходится. Потенциальный спуск S&P 500 можно рассмотреть в качестве повода для спекулятивных покупок. В качестве ближайших важных уровней выделяю две области: 4240-4250 и 4050-4100 п. Учитывая все еще продолжающееся QE и отсутствие кризиса ликвидности, более существенной просадки, возможно, удастся избежать.

В фокусе

∙ Распадская (+5,3%). Мечел-ао (+5,1%). Бумаги оказались среди лидеров за счет мощного роста цен на коксующийся уголь. Вчера на Даляньской бирже фьючерсы на него выросли на 9%. Сегодня на биржах Китая выходной.

В свете роста цен на уголь привлекательны акции Распадской. Долгосрочный взгляд на бумаги позитивный. Компанию нельзя назвать дорогой даже после роста бумаг в последние месяцы. Подъем выше 400 рублей выглядит справедливым. Однако конкретно сегодня в бумагах пройдет дивидендный гэп. Акции могут открыться снижением на 5-5,5%.

∙ TCS Group (+3,5%). Повышенная волатильность в этих бумагах является нормой и движения на 5% могут происходить без каких-либо новостей. Сейчас расписки TCS перешли из фазы восходящего тренда в рамки широкого бокового коридора, где, на мой взгляд, временно и останутся. Причем его нижняя граница еще может быть расширена до 5950-6100 руб. при ухудшении внешнего фона. На более продолжительную нисходящую тенденцию пока сложно рассчитывать. Сверху область торможения может быть 6950-7100 рублей. Общий фундаментальный взгляд на перспективы бизнеса компании остается положительным.

∙ ПИК (+1,6%). В бумагах проходит SPO. В планах было продать около 27 млн акций или 4,1% акционерного капитала. Продается квазиказначейский пакет. Деньги компания планирует использовать для общих корпоративных целей Группы, включая погашение долга и расширение бизнеса. В СМИ вчера появлялись ориентиры по цене размещения на уровне 1275 руб. (текущая рыночная цена 1430 руб.), однако это не привело к снижению котировок, хотя обычно существенный дисконт к цене SPO сопровождается негативной реакцией держателей.

∙ Русагро (+0,6%). В рамках SPO Вадим Мошкович продал 19,8 миллионов депозитарных расписок и из них 250 тыс. докупил гендиректор Русагро Максим Басов, увеличив долю до 7,73%. Кроме того, в результате размещения вторым крупнейшим акционером с долей 10,14% станет Максим Воробьев (13,64 млн гдр).

С одной стороны, реальный free-float увеличился меньше, чем могло бы быть. С другой, увеличение доли гендиректора и появление сильного стратегического инвестора внушает оптимизм. Воробьев ожидает, что в будущем операционная эффективность Русагро возрастет и компания займет достойное место среди ведущих агрохолдингов мира, пишет РБК.

∙ АФК Система (-1,5%). Акции продолжают отставать от стоимости публичных активов. Дисконт растет из-за отсутствия краткосрочных драйверов и низкой дивидендной доходности. В четверг акции опустились на новые годовые минимумы. Ближайшие уровни поддержки сместились к 25,6. Триггеры роста смещены во времени, на 2022 г. Рост интереса инвесторов к активу вернется вместе с анонсом новых IPO непубличных дочек. Долгосрочный взгляд на перспективы акций позитивный.

Чем сильнее снижение, тем больше мотивации расширить программу обратного выкупа. В последнее время компания выкупает по 0,07% от общего количества акций в обращении в неделю. АФК Система — это инвестиционная компания. На мой взгляд, когда дисконт к стоимости чистых активов становится экстремально высоким, а сейчас он превышает 30% только к публичным дочкам, то выкуп собственных бумаг становится все более привлекательным, чем инвестиции в другие проекты. К тому же есть еще и непубличные активы, стоимость которых, по моим оценкам, может быть даже больше половины текущей капитализации всей Системы.

Норникель (-1,8%). Бумаги показывают один из самых слабых результатов среди голубых фишек. Сказывается падение цен на палладий, никель, а также неопределенность по поводу дивидендных перспектив в будущем. Допускаю сползание котировок к 21 000-21 300 рублей.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижается на 0,55%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится на уровне 78,1 доллара.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) ниже уровня закрытия четверга.