Рубль: чуть хуже других валют EM в конце недели
Российский рубль завершал неделю не слишком удачно. Нацвалюта демонстрировала совсем небольшое снижение к американскому доллару к концу рабочего дня, однако одной из немногих торговалась в минусе среди основных валют-аналогов по развивающимся рынкам.
Так, к доллару укреплялись валюты Турции, Бразилии, ЮАР, Мексики. Паре доллар/рубль к концу дня для плюсовой динамики хватало уровня 72,8 руб., однако еще днем курс поднимался выше 73,5 руб., обновив таким образом недельный максимум.
На глобальных рынках индекс доллара корректировался второй день подряд, при этом его снижение усилилось. К вечеру индекс терял около 0,2% и в ходе торгов опускался ниже 94 пунктов. Не исключено, что коррекцию USD в конце текущей недели участники глобального рынка используют для новой волны покупок, и в начале следующей недели индекс возобновит движение в сторону 95 пунктов.
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