Не успели российские металлурги оправиться после введения рентного коэффициента и экспортных пошлин, как власти с 2022 г. утвердили новые правила расчета НДПИ и ввели акциз на жидкую сталь. В 2022-2024 гг. планируется получить с отрасли более 320 млрд руб.

Общий характер изменений сводится к привязке формулы к биржевым ценам на сырье вместо себестоимости. Также предлагалось повысить налог на прибыль в зависимости от уровня дивидендных выплат и инвестиций, однако обсуждение данного механизма было отложено до 2023 г.

И хотя металлурги получили отсрочку, сигнал властей вполне очевиден: меньше дивидендов и больше CAPEX.

На наш взгляд, финальный налоговый маневр гораздо позитивней для металлургов нежели действующие до конца текущего года экспортные пошлины или ретроспективная привязка ставки налога на прибыль к распределению капитала.

Согласно нашим расчетам, существенно пострадают компании черной металлургии, где потери EBITDA от новых налогов в 2022 г. составят 8-10%.

Цветная металлургия подверглась меньшему воздействию: алюминиевые руды были исключены из проекта налоговой реформы, а Норникель потеряет лишь 1% EBITDA.

Несмотря на рост налоговой нагрузки и негативную риторику властей, мы сохраняем позитивный взгляд на российских металлургов и подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Русала, Норникеля, НЛМК, Северстали и ММК и "Держать" для бумаг "Евраза".

Изменения. Реформа НДПИ затронула железную руду, концентрат коксующегося угля и руды цветных металлов Красноярского края (добываются Норильским дивизионом Норникеля). Для железной руды формула выглядит как объем добычи, умноженный на цену бенчмарка и ставку 4,8%, скорректированную на содержание железа.

Для коксующегося угля ставка составит 1,5%, а бенчмарком предварительно выступит австралийский уголь. При падении мировых цен ниже 100 долл./т угольный налог составит 1 долл. с тонны концентрата. Акциз на жидкую сталь будет вычисляться по ставке 2,7% и экспортной цене сляба из российских портов.

Если стоимость сляба опустится ниже 300 долл./т, акциз обнулится. Также допускается освобождение из-под акциза электродуговых мощностей, поэтому фактические потери металлургов могут оказаться ниже нашей оценки.

Для Норникеля будет действовать ставка 6%, а налог рассчитываться с учетом содержания металла в руде.

При этом минимальный уровень НДПИ определяется старой формулой: 730 руб./т, умноженные на рентный коэффициент 3,5х.

Цветная металлургия

Русал. Хотя компания фигурировала в обсуждениях на первоначальном этапе, бокситы в итоге не попали под рост налоговой нагрузки.

Русал в 2021 г. больше остальных пострадал от экспортных пошлин, поэтому налоговые послабления со следующего года кажутся логичными.

Также компания не выплачивает дивиденды с 2017 г. и реализует масштабную инвестиционную программу по экологической модернизации.

Норникель. Под новый механизм расчета НДПИ попали руды цветных металлов Норникеля, добываемые в Красноярском крае Норильским дивизионом (около 19,5 млн т в 2022 г.).

Так как с 2021 г. на данное сырье уже действует рентный коэффициент 3,5х, переход на расчет НДПИ по биржевым ценам никеля, меди, палладия и платины не приведет к значительному росту налоговых отчислений.

Согласно нашим расчетам, в 2022 г. компания потеряет 94 млн долл., что эквивалентно 1% EBITDA.

Также с 2021 г. Норникель приступил к реализации объемной инвестиционной программы, а мажоритарный акционер Владимир Потанин регулярно говорит о планах по снижению дивидендных выплат с 2022-2023 гг.

Таким образом, с позиции потенциального увеличения налога на прибыль компания предстает перед властями в более выгодном свете.

Черная металлургия

НЛМК. Компания станет главной жертвой налоговой реформы с совокупными потерями 417 млн долл., эквивалентными 9,5% EBITDA в 2022 г. Согласно нашим расчетам, в следующем году НЛМК заплатит 335 млн долл. акциза на сталь и 112 млн долл. НДПИ на железную руду. Компания является рекордсменом среди аналогов по выплавке стали (17 млн т в 2022 г.), что обуславливает максимальный размер акциза. НЛМК добывает не так много руды (40 млн т), однако сырье характеризуется высоким содержанием железа (33%). Активы по добыче коксующегося угля у компании отсутствуют.

Евраз. Мы оцениваем негативный эффект на финансовые показатели Евраза в 2022 г. в 388 млн долл., или 10,4% EBITDA. Значительные потери являются следствием, в первую очередь, высокой вертикальной интеграции в руду и уголь.

В 2022 г. компания выплавит около 12 млн т стали, сумма акциза по которой составит 237 млн долл. Несмотря на лидерство по объему добычи железной руды (69 млн т), объем НДПИ окажется не столь значительным по причине низкого содержания железа (18%).

Также Евраз планирует до конца 2021 г. выделить угольные активы, что в случае успеха позволит сэкономить 81 млн долл. на угольном НДПИ.

Северсталь. В отличие от коллег по цеху Северсталь в 2022 г. не успеет нарастить выплавку стали (сильный рост ожидается в 2023 г.), поэтому финансовые потери компании составят лишь 300 млн долл. (7,8% EBITDA).

Северсталь заплатит 229 млн долл. акцизов на сталь, 121 млн долл.

НДПИ на железную руду и 28 млн долл. НДПИ на уголь. Несмотря на масштабную добычу (53 млн т), содержание железа в руде составляет умеренные 26%, что частично нивелирует негативный эффект от новой формулы НДПИ.

ММК. По нашей оценке, потери компании от налоговой реформы оказались минимальными на уровне 276 млн долл., что эквивалентно 10% EBITDA в 2022 г. Благодаря отсутствию значимых добывающих активов ММК почти не ощутит рост НДПИ.

Однако ожидаемое наращивание выплавки стали до 13,3 млн в 2022 г. обуславливает значительную сумму акциза на жидкую сталь (262 млн долл.).

Запасов Малого Куйбаса (единственное предприятие по добыче руды ММК) хватит лишь на 2-3 года, поэтому менеджмент неоднократно заявлял о возможности приобретения железорудных активов.

Но налоговая реформа превратила вертикальную интеграцию из преимущества в уязвимость, и мы не исключаем заморозку M&A активности в обозримом будущем.

В свою очередь, отказ от покупки активов высвобождает ресурсы для увеличения CAPEX и акционерной отдачи.