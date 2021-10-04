МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent находятся в ожидании сегодняшнего заседания ОПЕК+.

Если альянс согласует увеличение добычи больше, чем на 0,4 миллиона барреля в день, это будет поводом для снижения к 73-75 долларов за баррель. В базовом сценарии никаких изменений не ожидается, поэтому котировки могут остаться в рамках привычного "бокового" диапазона — 77-79 долларов за баррель. Поводов для ухода выше 80 долларов за баррель мы не видим.

Из статистики отметим рост числа буровых установок в США: за неделю они выросли на 7 единиц, до 428 штук. Тем не менее, пробуренные, но не законченные скважины в Америке сокращаются, а буровой активности пока недостаточно для остановки этого процесса, поэтому добыча нефти восстанавливается не так активно, как могла бы.