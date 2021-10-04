По итогам августа оборот розничной торговли вырос на 3.4% м/м и способствовал увеличению годовой оценки до 5.3% г/г. Наиболее активный рост показали товары непродовольственной группы, где прирост составил 5.2% м/м (но лишь 0.5% м/м после коррекции на сезонные факторы), тогда как оборот продуктов питания вырос на 1.4% м/м и потерял 0.6% м/м без учета сезонности.

Движущей силой спроса на непродовольственные товары, вероятно, стал пакет социальной помощи семьям с детьми перед началом учебного года, а также более широкий по влиянию (но при этом более трудный для оценивания) остаточный фактор инфляционных ожиданий.

В сентябре-октябре эстафета будет передана пенсионерам, но позитивное влияние на текущее потребление может оказаться менее заметным ввиду предполагаемой нами повышенной склонности к сбережению в старших возрастных группах. По этой причине, динамика спроса с сентябре-октябре может закрепиться на траектории стагнации.

Динамика реальных заработных плат также остается фактором, замедляющим рост текущего потребления. Их рост по итогам июля (статистика запаздывает на один месяц) замедлился до 2.2% г/г против 4.9% г/г месяцем ранее, что после коррекции на сезонные факторы указывает на снижение относительно июня на 0.4-0.6% м/м.

Картина может улучшиться в октябре после индексации заработных плат в бюджетной сфере (на 6.8% г/г в номинальном выражении), однако в свете инфляционных процессов влияние на реальные показатели может остаться весьма умеренным.

В этой связи, ошеломляющие темпы роста ВВП во 2к'21 (+10.55 г/г), поддержанные конечным потреблением домохозяйств (+28.1% г/г) могут резко пойти на спад и застопориться в интервале 2.9-3.6% г/г. С учетом повышенного спроса на импорт потребительских и инвестиционных товаров (вклад чистого импорта в рост экономики во 2к'21 оценен нами в размере —7.3 пп), рост ВВП по итогам года может остаться в пределах 4.0% г/г (Росбанк: 3.9% г/г).