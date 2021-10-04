МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. К середине торгового дня российские фондовые индексы закреплялись в плюсе, несмотря на неоднозначный внешний фон. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск вырос на 0,92% до 4124,27 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,61%, до 1782,38 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 1% против доллара и евро. Доллар стремился к 73 рублям, а евро — к 85 рублям.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+5,81% и +3,73% соответственно) и котировки Газпром нефти (+3,11%). Бумаги Газпрома и Новатэка подорожали на 1,61% и 1,43% соответственно. В лидерах снижения пребывали котировки ММК (-2,88%) и акции М. Видео (-2,72%).

Акции Мечела в понедельник продолжают повышение на фоне высоких цен на уголь, а также ожиданий улучшения финансового состояния компании, в частности в контексте долговой нагрузки.

Акции производителей газа начали неделю на позитивной ноте на фоне возобновления роста цен на газ. Газпром и Газпром нефть при этом обновили исторические пики, поднявшись до 369,90 и 494,20 рублей соответственно.

Новатэк же стремится к предыдущему пику 2025,80 рублей, получая поддержку в том числе от продолжения обратного выкупа бумаг на открытом рынке. Ранее в сентябре рост акций ограничивали новости об аресте топ-менеджера компании Джитвэя в США, который позже был освобожден под залог.

С технической точки зрения по акциям Новатэка наблюдается усиление восходящего тренда, что может вполне позволить им вскоре обновить максимум 2025,80 рублей с перспективой развития роста в случае сохранения высоких цен на газ. Позитивный сигнал будет ослабевать при закреплении ниже поддержек 1900, 1850 и 1800 рублей. При падении ниже 1800 рублей бумаги, скорее перейдут, в среднесрочный нисходящий тренд. Пока же имеет смысл держать "длинные" позиции или частично фиксировать прибыль.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5%, проверяя на прочность сопротивления 79,50 долл. и 76 долл. соответственно перед началом заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Итоги встречи, однако, могут оказаться и негативными для котировок. Нисходящего давления стоит ожидать при увеличении объемов наращивания нефтедобычи с запланированных 400 тысяч баррелей в день.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: —0,2%. В понедельник в регионе не назначено важных макроэкономических событий помимо заседания министров финансов (Еврогруппы).

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: —0,5%. Мировые рынки продолжает волновать неопределенность ситуации с китайским застройщиком Evergrande, по которому пока поступают противоречивые новости. По итогам дня индикатору S&P 500 важно будет удержать поддержки 4350 и 4300 пунктов.

События дня:

• заседание ОПЕК+

• заседание Еврогруппы

• производственные заказы США в августе (17.00 мск)

• Мосбиржа опубликует объемы торгов за сентябрь 2021 года

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не оставляли попыток роста, а рублевый индикатор обновил исторический максимум 4127 пунктов, получая поддержку главным образом от компаний газового и финансового секторов. В случае существенных продаж в США или разворота цен на нефть российский рынок, впрочем, может оказаться под нисходящим давлением во второй половине сессии.