МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  СNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (август) 3,4% -2,1%
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (сентябрь) 44,6  
10:45 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
10:50 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (сентябрь) 55,2 54
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (август) -2,3% 0,8%
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь) 374 тыс 428 тыс
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 4,578 млн барр -0,3 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,131 млн барр  
18:30 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 6,7% 7,1% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,2% 0,3% (прогноз)