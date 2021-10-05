События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 октября
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|СNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (август)
|3,4%
|-2,1%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (сентябрь)
|44,6
|10:45
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|10:50
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (сентябрь)
|55,2
|54
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|-2,3%
|0,8%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь)
|374 тыс
|428 тыс
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,578 млн барр
|-0,3 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,131 млн барр
|18:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|6,7%
|7,1% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,2%
|0,3% (прогноз)
https://1prime.ru/experts/20211005/834881046.html