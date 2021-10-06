МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ралли на российском рынке акций в полном разгаре. В 2021 г. мы еще не видели столь мощных ускорений наших индексов, как это было во вторник.

Обороты торгов в бумагах индекса МосБиржи составили 195 млрд руб. Это третий результат в истории. Подобная активность в прошлый раз была в марте 2020 г. Но тогда был пик рыночной паники из-за пандемии, а сейчас мы видим обратную ситуацию. На фоне подъема цен на нефть, газ и уголь российский рынок стал крайне привлекательным для инвесторов. Кроме того, отчасти ускорение может быть даже связано с массовым закрытием спекулятивных коротких позиций.

По индексу МосБиржи во вторник были переставлены уровни, обновлены исторические максимумы. Котировки на вечерней сессии приблизились к 4250 п. В такой ситуации у многих частных инвесторов встает вопрос, что делать дальше?

Фактор локальной перегретости располагает к постепенному снижению длинных позиций, однако стоит отметить, что высокие цены на нефть и газ полностью фундаментально оправдывают текущие уровни. То есть российский рынок акций не выглядит дорогим. Без коррекции в сырье пока нет причин для нисходящего тренда. Локальные откаты на ухудшении внешнего фона возможны, но по-настоящему глубокое падение может быть связано лишь с существенной просадкой по Brent. А в этом плане пока картина достаточно стабильная.

По индексу МосБиржи ближайшие ориентиры сместились к области 4300 п.

Если сравнивать наш рынок с другими развивающимися площадками, то нигде такой взрывной растущей динамики не наблюдается. Соотношение индексов РТС и MSCI Emerging Markets подскочило к максимальным значениям за три года.

Основу ралли составляет рост акций нефтегазового и финансового секторов. Ключевые бумаги этих отраслей вчера прибавили по 3-7%.

Сильнее всего выросли обыкновенные акции Татнефти (+7%), которые отстали от сектора и до сих пор не отыграли коронавирусную просадку. Обусловлено это было сменой подхода к дивидендным выплатам.

В Газпроме цена поднялась к 390 руб. Допускаем приближение к уровню 400 рублей.

Несмотря на отсутствие роста в паре USD/RUB, спрос вернулся в привилегированные акции Сургутнефтегаза (+5%). Ближайшие цели смещаются к 42-42,5 рублям.

Благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке — это всегда позитив для акций российских банков (Сбербанк, ВТБ).

Вчерашний общерыночный оптимизм был настолько сильным, что к концу сессии даже акциям сталеваров и Норникеля удалось выйти в плюс, тогда как в течение дня они теряли по 2-3%.

Сейчас мы находимся в фазе, когда наступило время голубых фишек. Об этом ранее уже писали. Второй эшелон существенно отстает в динамике, что вполне предсказуемо на фоне ралли в нефти и газе.

Соотношение индекса голубых фишек и индекса акций средней и малой капитализации во вторник поднялось до новых исторических максимумов. С начала года первый прибавляет 28%, второй — лишь 10%.

В этом году инвесторам достаточно сложно обгонять индекс МосБиржи по доходности, так как растут его самые тяжелые бумаги. Львиная доля подъема обеспечена восходящим трендом в Газпроме, Лукойле, Роснефти и Сбербанке.

Больше валюты

Рост амплитуды колебаний в акциях не приводит к увеличению волатильности в рубле. Курс USD/RUB остается около 72,5. В качестве следующей цели мы выделяли область 71,5-72. Эти уровни остаются актуальными.

Учитывая подъем нефти Brent к 83 долларам, текущий курс USD/RUB выглядит несколько завышенным. Стоимость барреля в рублях за счет этого находится на исторических максимумах.

Банк России с 7 октября по 8 ноября 2021 года купит валюту и золото в рамках бюджетного правила на 317,6 млрд руб., сообщил Минфин РФ. Итоговая сумма предполагает, что ежедневный объем покупки иностранной валюты в октябре вырастет на 1,3% м/м и составит 15,1 млрд руб., против 14,9 млрд руб. в сентябре.

Объемы покупки валюты находятся вблизи максимальных значений с декабря 2018 г., однако новость вряд ли окажет заметное влияние на рубль, так как сумма практически не меняется уже третий месяц подряд. С другой стороны, если бы не бюджетное правило, то при таких высоких ценах на нефть курс доллары был бы уже давно ниже 70.

Рост акций, но обвал облигаций

На долговом рынке ситуация ухудшалась. В отличие от акций рублевые облигации остаются под сильным давлением из-за высокой инфляции и ожиданий подъема ключевой ставки Центробанком.

Индекс ОФЗ (RGBI) вчера упал на 0,55%, опустившись к минимумам с марта прошлого года. Доходность 10-летних ОФЗ поднялась выше 7,5%. Распродажи в бондах отражают ожиданий инвесторов дальнейшего ужесточения ДКП. На заседании 22 октября Банк России может поднять ставку сразу на 50 б.п. (до 7,25%).

В фокусе

∙ Южный Кузбасс (+38,2%). Рост в значительной степени может быть спекулятивным, хотя поводы для ускорения конечно же найти можно. Трейдеры отыгрывают высокие цены на уголь. Обычно бумаги не обладают высокой ликвидностью и обороты низкие, но при текущей конъюнктуре интерес участников к активу растет.

∙ Татнефть-ао (+7%), Татнефть-ап (+6,9%). Ранее бумаги компании из-за дивидендного фактора сильно отставали от сектора. Сейчас, когда наблюдается ажиотаж в бумагах нефтяников, акции Татнефти пользуются повышенным спросом в расчете на догоняющее движение. По обыкновенным акциям в качестве следующих целей для восстановления можно выделить район 610-630 рублей.

∙ Интер РАО (+4,7%). В бумагах сформировался многообещающий импульс роста, который вернул котировки выше области 4,8-5 руб. Если в ближайшие сессии удастся удержаться выше этих отметок, то далее акции могут продолжить подъем к 5,20-5,40 рублям.

∙ ПИК (-2,2%). Во вторник в моменте акции падали еще на 10%, а общий масштаб падения с сентябрьских максимумов достигал 27%. Причем явно присутствовал крупный продавец. Обороты торгов достигли 7,9 миллиардов рублей, что является рекордным значением для акций ПИКа. Во второй половине торгового дня продавец исчез, и уже на гораздо более меньших объемах мы наблюдали за стремительным восстановлением. Вероятно, во вторник в районе 1100 рублей было показано среднесрочное дно, которое теперь будет выступать сильным техническим уровнем поддержки.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник к завершению торгов немного откатились вниз. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижается на 0,5%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится на уровне 82,4 доллара.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия вторника.