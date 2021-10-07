МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Вчера российский рынок акций показал отрицательную динамику. При этом надо учитывать, что хребет российских фондовых индексов, как и прежде, составляют акции нефтегазового сектора. Пока мы не увидим обвала цен на нефть и газ, вряд ли будет обвал индекса МосБиржи. С середины июля он следует в восходящем канале, а на этой неделе мы увидели, что "быки" пробили верхнюю его границу и пытаются сформировать более агрессивный восходящий канал. Вчерашнее снижение цен на нефть и газ во многим связано со словесными интервенциями. Цены на энергоносители находятся на восходящих трендах, и мы только предполагаем вместе с экспертами нефтегаза, что во втором квартале 2022 года на рынке нефти будет наблюдаться профицит. Пока его нет.

О словесных интервенциях… Министры финансов Франции, Испании и ряда других стран вчера опубликовали заявление с призывом ЕС немедленно отреагировать на скачок цен на газ. Владимир Путин заявил, что Россия может помочь Европе стабилизировать газовые цены. Канцлер Германии Меркель заявила, что по ее информации, Россия полностью исполняет обязательства по договорам о поставках газа в Европу. Она не исключает что возможно Европейские страны покупают газ в России в недостаточном количестве.

Котировки акций Газпрома вчера снизились на 2,19%. И на недельных и на месячных графиках индикаторы кричат о перекупленности. Профессионалы в такой момент не покупают. Но "не покупать" и "играть на понижение" абсолютно разные вещи. Я не вижу смысла играть на понижение в котировках акции, которая с августа следует а "зоне быков" (на дневных графиках). Если акция пробила исторический максимум в рублях это показатели ее силы, а не слабости. Представим, к примеру, что котировки Газпрома снизятся до поддержки 365. Что это меняет? Зима будет менее холодной в Европе? Такое снижение сделает акции Газпрома более привлекательными для инвесторов. Мы говорим о рекордах роста этой акции в рублях, но в долларах никаких рекордов нет.

Акции Татнефти вчера снизились, но за неделю их рост составил 7%. Компания увеличит добычу за счет возобновления работы в Ливии (не на всех блоках).

Сегодня ждем открытия с повышением. Американскому высокотехнологичному индексу Nasdaq Composite удается удерживаться выше поддержки 14175.

Настроения в секторе высокотехнологичных акций улучшилось после того стало известно, что президенты США и Китая намерены провести виртуальную встречу. Возможно, эта встреча позволит сгладить торговые противоречия между двумя странами. Хороший спрос на технологические компании сегодня и в Азии. Стало известно, что в третьем квартале крупный инвестор а также друг и деловой партер Уорена Баффета Чарли Мангер увеличил долю в Alibaba Group Holdings Ltd. на 83% до 25 миллионов долларов. Мангер является председателем совета директоров корпорации Daily Journal и акции китайского гиганта были куплены этой компанией. Интересно, что ранее Мангер не был отмечен в любви к высокотехнологичным акциям — костяк портфеля Daily Journal составляют акции америка6мского финансового сектора и акции южнокорейской сталелитейной компании. Повышенная волатильность акций Alibaba может указывать на скорый разворот нисходящего тренда.